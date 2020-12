No habrá incremento en el precio de la tortilla, anuncia Secretaría de Economía

Escuchar Nota

“En especial, se agradecen las acciones solidarias de las empresas de harina más grandes del país, la cooperación de los molinos y el compromiso de miles de tortillerías para que en la mesa de las familias mexicanas haya tortillas a precios asequibles”, precisó en un comunicado.

“Esa solidaridad se valora aún más ante las delicadas circunstancias sanitarias y económicas que vive el país por la pandemia de COVID-19. El diálogo, la confianza y la colaboración estrecha entre los sectores público y privado contribuyen, así, al bienestar de las familias mexicanas”, señaló.

Laanunció que no habrá incremento en elante los rumores de que en diciembre habría aumentos de este producto.Remarcó que no habrá aumento en el precio de la tortilla elaborada con harina de maíz y tampoco de aquella que es de masa nixtamalizada.La dependencia reconoció el esfuerzo que han realizado los industriales de la tortilla y la masa para mantener sin cambio el precio de la tortilla.Además, la Secretaría de Economía señaló que reforzará seguimiento de las condiciones que prevalecen en el mercado a fin de verificar que no hayaAnunció que conformará grupos de trabajo con representantes delpara evaluar con mayor frecuencia analizar las estructuras de costos.