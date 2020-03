No habrá más modificaciones de ruta

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El jefe de inspectores y director de transporte, Jesús Gilberto Cruz Castañeda señaló que hasta el momento no se procederá con más adecuaciones de ruta, ya que se revisarán las condiciones mecánicas del transporte público.



Señaló que esto se debe hay que existen unidades que no se encuentran en estado óptimo para transitar por la ciudad, incluso hay una que se encuentra obsoleta perteneciente a la ruta 10.



“Tenemos hasta finales de mes para hacer las verificaciones, tenemos conocimiento de algunos que ya no deben estar rodando; tendrán que retirarlos y meter otros nuevos”, explicó el director.



En cuanto a los que aún cuentan con vigencia precisó que sólo tendrá que arreglar pormenores como reparación de vidrios dañados o instalación de asientos faltantes.



De acuerdo con esto, se dará notificación a todos aquellos camiones que sigan circulando y no estén en condiciones, para su debido cambio o corrección.



“En caso de omisión se le aplicará multa y se le recogerá el camión”, concluyó Cruz Castañeda.