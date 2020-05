No habrá más Volver al Futuro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- EL director y escritor Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale descartaron la creación de una nueva película de la saga Volver al Futuro.

“Si hubiera tenido una idea para ‘pitcheársela’ a Bob, lo habríamos hecho (otro largometraje)”, declaró Zemeckis en una reunión virtual, como parte del show en línea Reunited Apart With Josh Gad.



Gale, por su parte, se tomó con humor la posibilidad de otra película y aventuró cuál sería su premisa.



“Contaría que los personajes se enteran que estamos pensando en hacer otra cinta de Volver al Futuro y viajan en el tiempo para detenernos de hacer algo tan loco”, comentó.







En el panel virtual, estuvieron también presentes los actores Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (doctor Emmett Brown), Lea Thompson (Lorraine McFly) y Elisabeth Shue (Jennifer Parker).



De igual forma, el intérprete Huey Lewis (The Power of Love), y Alan Silvestri, compositor de la banda sonora, respondieron las preguntas de Gad.

Zemeckis y Gale fueron de los más participativos y derrocharon anécdotas, como cuando un ejecutivo de Universal Pictures quería cambiar el nombre de la cinta lanzada en 1985.



“Un día, nos llega un mensaje que dice: ‘Di con el nombre perfecto para esta película: Cosmonautas de Plutón, y aquí están algunos cambios para el guión para que funcione el título”, recordó Gale.



La reunión, que se convirtió en tendencia en redes sociales, ayudó a conseguir fondos para la lucha contra el coronavirus.

Anteriormente, Gad aprovechó la cuarentena para hacer una dinámica similar pero con la película Los Goonies.