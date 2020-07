No habrá nueva edición de Pro Evolution Soccer 2021

Escuchar Nota

México.- A pesar de que se cumplen 25 años de la exitosa franquicia Pro Evolution Soccer PES), la compañía desarrolladora, Konami, tomó la decisión de que la edición 2021 no será una verdadera secuela sino una "oferta simplificada" más pequeña que incluirá algún tipo de contenido de actualización de temporada.



Aunque no se dieron a conocer los detalles sobre el próximo lanzamiento, se especula que las novedades que incluirá PES 2021 serán nuevos uniformes y listas actualizadas, es decir solo unos pequeños ajustes en el motor.



Al parecer la empresa está consciente de que no entregará a los usuarios la experiencia a la que están acostumbrados por lo que, buscando que sus fanáticos no se sientan estafados, dijo que venderá el juego a un precio "asequible" y con varias bonificaciones no anunciadas, aunque no explicó exactamente a qué se refiere con ello.



PENSANDO EN EL FUTURO



De acuerdo con algunos especialistas la decisión se tomó con la intención de que el equipo de desarrollo pueda centrarse en un "título de próxima generación" que estará destinado para la PlayStation 5 y Xbox Series X.



En su sitio web Konami reveló que está trabajando en "un motor actualizado" que, aseguran, permitirá "mejoras asombrosas en todas las áreas del juego".

Tampoco se sabe bien qué es lo que está desarrollando la empresa, pero sí que no quiere destinar recursos a nada más para no retrasar el lanzamiento de un título más importante.



Eso sí, Konami ya dio algunos indicios de lo que será el PES 2022, que se está desarrollando con la ayuda de Unreal Engine de Epic Games, y presentó un video de un minuto con el estadio Camp Nou del FC Barcelona y su jugador estrella Lionel Messi. “Traerá mejoras asombrosas a todas las áreas del juego, incluyendo modelos y animaciones de jugadores más realistas, física mejorada y visuales fotorrealistas, afirmó la empresa.



Se dice que PES 2022 se someterá a pruebas a mediados de 2021 y se lanzará a finales de 2021, probablemente alrededor de septiembre u octubre, como suele ser el caso de los videojuegos deportivos anuales. Esto quiere decir que PES estará ausente de las consolas de próxima generación durante casi un año habrá que esperar para ver si el tiempo de desarrollo en verdad valdrá la pena.



Mientras tanto, el principal competidor de PES, FIFA, desarrollado por el estudio EA Sports, está entregando dos versiones de FIFA 21, una para las consolas de la generación actual y otra para las de la próxima generación, este año.



ANIVERSARIO



Mientras esperamos para ver qué novedades traerá PES 2022 te recordamos que este año Konami está de fiesta y, para celebrar su 50 aniversario, decidió rediseñar algunos de sus títulos más representativos entre ellos Contra.



La saga de acción, cuyo origen se remonta a finales de los 80, reaparecerá este verano con algunas actualizaciones. Estará disponible en PlayStation Store, Xbox Live, Nintendo Switch eShop y Steam para PC.



Las versiones consideradas para esta edición especial son: Contra (Arcade), Super Contra (Arcade), Super C (NES), Contra III - The Alien Wars (SNES), Operation C (Game Boy), Contra - Hard Corps (Sega Genesis), Contra (NES), Contra (Famicom), Probotector (Sega Mega Drive) y Super Probotector - Alien Rebels (SNES).



Los usuarios que adquieran la colección recibirán, de manera adicional, las versiones japonesas de los primeros seis títulos.



Castlevania es la otra franquicia protagonista en los festejos por el medio siglo de vida de la empresa nipona que también cuenta con una edición especial Castlevania Anniversary Collection que incluye Castlevania (NES), Castlevania II: Simon's Quest (NES), Castlevania III: Dracula's Curse (NES), Super Castlevania IV (SNES), Castlevania The Adventure (GB), Castlevania II: Belmont's Revenge (GB), Castlevania Bloodlines (Génesis) y Kid Dracula (Famicom).