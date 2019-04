No habrá pacto con el crimen organizado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no va a negociar con ninguna banda delincuencial para disminuir los índices delictivos en el país y reiteró que se actuará con rectitud..En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que de forma categórica no habrá acuerdos con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos."Está bien pintada la raya, la frontera entre la delincuencia y la autoridad; no va a haber mezcolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera".Indicó que eso también significa que "no se va a perseguir a una banda para proteger a otra como también se llegó a hacer, vamos a aplicar la ley por parejo".Se dijo "seguro" que sin corrupción, sin proteger a nadie y sin impunidad se va a resolver el "grave" problema de inseguridad y violencia.También rechazó que haya intentos de grupos criminales de acercarse a su gobierno para intentar "negociar" porque es del conocimiento público la forma de gobierno de la nueva administración federal.