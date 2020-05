No habrá pase automático en escuelas por pandemia

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- En Coahuila como en Piedras Negras no habrá el pase autómatico para el siguiente ciclo escolar, todos los alumnos seguirán evaluándose por parte de sus maestros de manera virtual, dio a conocer el profesor Arón Rodríguez de Lara.



El coordinador de Servicios Educativos dijo que en redes sociales se maneja esta versión del “pase automático” pero esto no se aplica en Coahuila.



En estos días inicia la primera de tres evaluaciones del último tirmestre del año que se está haciendo de manera virtual con tareas y participaciones del alumno, en estas tareas se pide a los padres de familia que no se desesperen.



Así mismo dijo que este día se está aplicando la primera evaluación a los alumnos de primaria, la cual se hace mediante una página de la Secretaría de Salud.



Dijo desconocer la fecha del siguiente ciclo escolar y si su inicio será de manera virtual, lo cual podría ser lo más probable.