No habrá reajustes presupuestarios para la cultura: SC

"La importancia y reivindicación de la responsabilidad que las instituciones públicas tienen ante la preservación, cuidado y la difusión del patrimonio nacional y la memoria histórica, así como de asegurar que los creadores y artistas de este país desarrollen su trabajo con plena libertad, sin ataduras políticas o mercantiles, es la tarea fundamental de este gobierno, que ha reiterado su apoyo a la cultura de manera constante, responsable, dialogal y transparente", señala el comunicado.



que el Bosque de Chapultepec es un proyecto prioritario y que van a regularizar a los trabajadores de las zonas arqueológicas en el INAH, un anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador.En particular, las becas y estímulos a la creación e investigación, el mantenimiento de zonas arqueológicas, la difusión de la historia de México, el apoyo a las artesanas y artesanos, los apoyos a la comunidad cinematográfica, las exposiciones en sus distintos formatos, los programas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes son actividades que están garantizadas.Dice que la administración decidió conocer a profundidad los pilares que sostienen a instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el de Bellas Artes y Literatura (INBAL) o el Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para corregir aquello que las hace vulnerables o que no les permite un desarrollo más eficiente.La dependencia asegura que en dichas instituciones está una buena parte del motor espiritual de México y por ello trabajan por dejar instituciones fuertes, no sometidas a voluntades políticas ni personales y a la altura del patrimonio que representan y gestionan.En el comunicado,se realizan sin contratiempos a través de los distintos programas permanentes que la Secretaría sostiene.Además de reiterar su compromiso con la comunidad artística y por ello "ni un espacio menos", la dependencia puntualiza que la Nueva Normalidad mundial por la emergencia sanitaria del Covid-19 los reta a imaginar nuevos modelos de interacción entre los creadores y artistas con el Estado, pero también con sus públicos. Y asegura que las industrias culturales también tendrán que repensar sus dinámicas y revisar cada uno de los eslabones que conforman sus cadenas de valor.También reitera la importancia del proyecto del Bosque de Chapultepec, que dice es una propuesta integradora de la riqueza cultural de México que le dará nueva vida y robustecerá al circuito de museos existente, al tiempo que abrirá nuevos espacios para el disfrute de la población."No podemos aspirar a hacer valer los derechos a la cultura si no hemos conformado un suelo más equitativo para creadores, artistas y audiencias. Tampoco podemos seguir trabajando con instituciones culturales desarticuladas, con estructuras poco eficientes y un esquema programático-presupuestal inercial", señala.