No habrá recolección de basura el uno de enero en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- Este miércoles uno de enero del 2020, no habrá recolección de basura en la ciudad, así lo adelantó el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera por lo que pide a la ciudadanía a colaborar con el municipio a guardar su basura en bolsas y en un sitio en el que los desechos no puedan esparcirse por las calles.



“De los 365 días del año con el que se cuenta el servicio de recolección de basura, este primero de enero no habrá recolección de basura, no se va a presentar a laborar la mayoría del personal de frontera limpia y para evitar que la basura se saqué ese día, le va tocar al sector norte de esta ciudad” comentó.



Morales de la Tijera precisó que a fin de que no haya multas para el sector norte de Piedras Negras, se exhorta a que no se saque la basura dicha fecha, si no al día que les corresponda posteriormente a este miércoles.



“Es muy común, hace muchísimos años atrás es el único día que no se presta este servicio a la ciudadanía, entonces para evitar contaminación o que se ensucie la ciudad, o problema común que los perros vayan y abran las bolsas, o acreedores a multas, pues le pedimos a la ciudadanía que por favor ese día no saquen su basura y esperen al jueves dos de enero en el que ya se reactiva el servicio de manera ordinaria” finalizó.