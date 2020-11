No habrá sanciones por posadas o fiestas de fin de año en Sinaloa: Quirino Ordaz

Escuchar Nota

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel descarto que se pretenda imponer sanciones por celebración de posadas o fiestas, por considerar que las medidas preventivas de salud, no tienen carácter obligatorio, sino que responden a la solidaridad de la población en adoptarlas como protección.



Subrayó que es lamentable que este año, no se puedan celebrar las fiestas decembrinas, como es una tradición, por la emergencia de salud que se vive, sobre todo porque el Covid-19, está vigente y los contagios continúan.



Durante su gira de trabajo por el municipio del Rosario, el cual se ubica en color verde en el Semáforo Epidemiologico, el mandatario estatal comentó que la celebración de posadas, son encuentros de familias y amigos, donde el consumo de alcohol genera inhibición y se rompe la sana distancia, por lo que la recomendación es que no haya.



Ordaz Coppel externó que las campañas van dirigidas en el sentido que este año, se evite este tipo de festejos, reuniones y convivencias sociales, a fin de cortar la transmisión del virus y mantener una tasa menor de nuevos casos positivos.



En cuanto al tema financiero, el ejecutivo estatal observó que su administración arrastra un déficit de mil 500 millones de pesos, generados por adeudos de la federación en renglones de educación y salud, por lo que tiene reuniones con el Secretario de Hacienda y Crédito Público para que se los radiquen antes del cierre de año.



Dio a conocer que no tiene previsto despidos de personal, puesto que las personas en estos momentos, requieren de la seguridad laboral, por lo que ajusta los gastos, se cancelan renta de oficinas y se generan ahorros.



El mandatario estatal, precisó que en el tema de los aguinaldos, no se tiene ninguna intención de aplicar recortes en esta prestación, en funcionarios o burócratas, los cuales este año, recibirán completa esta prestación.



Adelantó que el presupuesto que estima ejercer el próximo año, es de 56 mil millones de pesos, de los cuales 49.5 mil millones de pesos, corresponden a recursos federales, en el se contemplan ajustes en los recursos que ejercerán los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Estatal Electoral.