No hay asomo de recesión económica, destaca AMLO

A 100 días de haber iniciado el nuevo gobierno, en México "no hay asomo de recesión" económica, aseguró este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador."La economía afortunadamente está en marcha, aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas, se van a quedar con las ganas", dijo López Obrador, quien omitió los nombres de los "adversarios".Para este año, el gobierno estima que la economía registre una expansión de entre 1.5% y 2.5%. El presidente ofreció un discurso ante legisladores, empresarios y figuras públicas para hablar sobre los aciertos y desaciertos en sus primeros tres meses de Gobierno, informó Expansión López Obrador dijo que no alteraría los equilibrios macroeconómicos ni gastaría de más ni endeudaría al país, por lo que se comprometió a un manejo responsable de las finanzas públicas."No tendremos necesidad de alterar -ni lo haríamos bajo ninguna circunstancia- los equilibrios macroeconómicos. Nunca gastaríamos más de lo que ingresa a la Hacienda Pública y tampoco nos endeudaríamos para financiar el presupuesto, mantendremos un manejo responsable de las finanzas públicas", dijo Obrador.