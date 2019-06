No hay avance en combate contra violencia: AMLO

En la víspera de cumplir un año de su victoria electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no existen avances en el combate a la inseguridad y la violencia en el País."Tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia, ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los Gobiernos anteriores, en cuánto a la inseguridad, la violencia", dijo en su mensaje tras oficializar el arranque de la Guardia Nacional.Sin embargo, destacó que ante ese pendiente, se decidió formar a la Guardia Nacional, lo que se hizo en poco tiempo."Fue importante tomar la decisión de crear esta Guardia Nacional, y lo hemos hecho en poco tiempo, siete meses, se reforma la Constitución, se aprueba en los Congresos locales, se elaboran reglamentos, leyes secundarias, se empieza a reunir a todos los elementos de la Guardia y el día de hoy se inicia formalmente", sostuvo.López Obrador recordó que la nueva corporación tendrá presencia, en una primera etapa, en 150 regiones del territorio nacional, con 70 mil elementos y después irá creciendo, hasta cubrir 266 regiones."Ya empezamos y se va a consolidar pronto también esta institución", confió."Hemos avanzado rápido, no hemos tenido obstáculos, porque contamos con el apoyo sincero de las Fuerzas Armadas, quiero reconocer la lealtad de marinos, de soldados y de los oficiales de estas dos instituciones que, repito, son dos pilares para el buen funcionamiento del Estado mexicano".