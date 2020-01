No hay casos de coronavirus en México, que no haya alarma: AMLO

Escuchar Nota

“No hay ningún caso en México de coronavirus, esto no quiere decir que no se presente, pero nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora”, enfatizó.



AMLO agregó: “Le estamos dando seguimiento a este asunto permanentemente, todos los días se está informando y no debe haber alarma”.

“Nuestro peso está resistiendo todo bien, no tenemos problema, pero vamos a seguir atendiendo este asunto”.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, por lo que pidió "que no haya alarma" y dijo: "Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus, sin embargo, inquieta, tan es así que altera la paridad de dólar con relación a la moneda del mundo, está generando cierta inquietud, incertidumbre, no tanto en el caso de México, seguimos debajo de 19 pesos por dólar".