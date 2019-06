No hay crisis de seguridad en CDMX, afirma Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que hay avances importantes, con evidencias sólidas, en las investigaciones de los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño, los cuales aseguró que son casos aislados."No hay una situación de crisis. Hay un tema en el que es evidente que tenemos que reforzar áreas de seguridad en la ciudad. No es un tema de crisis sino de llamado de atención a la jefa de Gobierno y a las autoridades de cómo reforzar. A nosotros no nos van a vencer los delincuentes y vamos a trabajar muy duro”, dijo.Confirmó que en la Procuraduría de Justicia capitalina se reforzará el tema de inteligencia, el equipo se queda sólido, pero reconoció que el tipo de delitos que ocurren obligan a trabajar en materia de inteligencia y la labor de la Policía de Investigación y judicialización de los casos es fundamental para detener a los delincuentes."Es importante guardar sigilo porque hay investigaciones en curso, estamos trabajando, esta ciudad va a ser una ciudad segura, estamos reforzando las áreas que consideramos de mayor atención”, añadió.Explicó que no se pueden dar fechas para tener los resultados en las investigaciones; sin embargo, puntualizó que hay avances “muy importantes”, aunado a que en algunos de los casos existe coordinación con el Gobierno Federal.