No hay dato de efectos secundarios graves tras aplicación de vacuna de Pfizer: Ssa

Escuchar Nota

“Lo que sí puedo asegurar, porque eso sí lo tenemos bien registrado es que no tenemos ningún dato de efecto secundario grave. Recuerden que con la vacuna de Pfizer, tal vez el único efecto grave que se está siguiendo de manera específica son las reacciones alérgicas que pueden ser graves”, aseguró el doctor Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y control de Enfermedades (Cenaprece).



“Algunas veces la gente no sabe que las tiene (alergias), por lo que las tenemos que observar, ya que este tipo de reacciones se dan normalmente de manera inmediata en los primeros minutos después de la aplicación y hasta la fecha en estas 25 mil no hemos presentado ni un solo caso”, afirmó.



“No hay ninguna razón, una vez que se aprueben las vacunas con el estudio de esa vacuna, es donde se prueba su eficacia. No es necesario ponerse dos otras vacunas para que amarre, no hay ninguna justificación”, finalizó.

Laud afirmó que no hay ningún dato que afirme que la vacuna contra el covid-19 de, que se ha aplicado a 24 mil 998 personas hasta el momento en el país, cause efectos secundarios graves que pongan en riesgo la vida de quienes la reciben.En conferencia vespertina, el funcionario aceptó que; sin embargo, son de corte leve, como el dolor, fiebre o agitación, síntomas que “son los esperados”.Añadió en que sí se llegara a presentar un síntoma grave después de la aplicación de la vacuna sería porque la persona es alérgica a alguno de los componentes de la misma; no obstante, aseguró, este tipo de reacciones, que pueden poner en riesgo la vida, se presentan casi de manera inmediata.Por lo anterior, indicó que, a los que se les ha aplicado la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica estadunidense, se les ha pedido permanecer por lo menos 15 minutos en observación para, si es el caso, ser atendido ante una posible reacción de este tipo.Lo que sí puedo asegurar, porque eso sí lo tenemos bien registrado es que no tenemos ningún dato de efecto secundario grave. Recuerden que, con la vacuna de Pfizer, tal vez el único efecto grave que se está siguiendo de manera específica sonSí tenemos en la búsqueda y dentro del cuestionario de triash es si tienen alergias; si n embargo algunas veces la gente no sabe que las tiene, por lo que las tenemos que observar, ya que este tipo de reacciones se dan normalmente de manera inmediata en los primeros minutos después de la aplicación y a la fecha en estas 25 mil no hemos presentado ni un solo caso.Con aplicación de una vacuna de forma correcta es suficienteEl director del Cenaprece indicó que, ya sea del mismo laboratorio o de otro para generar la inmunidad contra la enfermedad, por lo que no hay una justificación para pensar o hacer lo contrario.