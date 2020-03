No hay diferencia de precio en gasolina de EP y PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de que se reflejara una baja de 7 centavos en el precio del galón de gasolina estadounidense (2.16 centavos actualmente), Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio y gerente de Grupo Gasco manifestó que no existe mucha diferencia de precios entre el combustible de Piedras Negras y el de Eagle Pass.



Esto después de mencionar diversos factores, tales como el tipo de cambio, el cobro de casetas tanto de ida como de vuelta, los cuales hacen que al final de cuentas se logre equiparar.



En cuanto al rendimiento de la gasolina, explicó que es el mismo aquí en Piedras Negras que en la ciudad vecina Eagle Pass, por lo que en ese aspecto no debería haber comparación.



“En mi opinión es sumamente que los consumidores sigan cargando aquí, además si les sumas todos estos factores, yo creo que estamos en igualdad o incluso mejores circunstancias”, declaró.



Por último, precisó que debido a este decremento en el lado americano no se ha tenido un volumen de ventas bajo, sino que se ha mantenido igual que el año pasado.