No hay dinero para aguinaldos en UAdeC

Saltillo, Coah-. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, admitió que la institución está pasando por serios problemas para solventar el pago a los pensionados y subrayó que con los recortes del presupuesto federal, esta situación se podría volver insostenible, al grado de que en este momento no hay recursos para el pago de aguinaldos a trabajadores y jubilados y pensionados.



-Ahorita que mencionó lo del aguinaldo, ¿está garantizado para los trabajadores, para los pensionados?



Al señalar que no se cuenta con recursos para el pago de aguinaldo, el rector de la UAdeC, Salvador Hernández, dijo que a lo largo del año los recursos se estuvieron usando para el pago a pensionados.



“No… no, porque nosotros del convenio ordinario tomamos recursos para irle pagando mes a mes a los pensionados, tenemos que pagárselos por una razón: porque la Ley Federal del Trabajo y la Constitución obligan a que le paguemos a ellos, o sea, ellos ya se lo ganaron. Y si no nos dan lana, pues mientras lo vamos haciendo, y al final siempre lo hemos venido negociando, y el Gobierno federal ponía una lana, pero ahora no tiene de dónde, y los gobiernos de los estados entonces de ¿dónde lo van a poner?”.



-Y ahorita está en duda cuándo entregarían los aguinaldos y todo…



“>Pues claro, está en duda, porque los recursos de esto que ya gastamos para los pensionados, esos recursos se usaron para pagarles a ellos estos 10 meses”.



Hernández Vélez dijo que desde 2018 se eliminó el Fondo de Apoyos para el Saneamiento y la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, denominado U081, pero anteriormente el Estado intervenía con recursos, ya que la UAdeC es una de las cuatro instituciones que dependen en un 50% del estado y un 50% de la Federación, cuando existen universidades que llegan a depender un 90% de recursos federales y apenas un 10% de estatales.



Dijo que a la fecha, en estos 10 meses, la UAdeC ha tomado 350 millones de pesos de gasto ordinario para pagarle a los pensionados; el año pasado en 12 meses y los aguinaldos, el monto total fue de 420 millones de pesos.