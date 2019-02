No hay disminución en monto de becas de posgrado: Conacyt

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cumple con los tiempos en la emisión de convocatorias para el otorgamiento de becas de posgrado, aseguró la directora adjunta del Programa de Posgrado y Becas del organismo, María José Rhi Sausi, quien afirmó que no se reducen sus montos.“Vamos ajustados a los tiempos del año pasado, es decir, no hay ningún cambio que debiera preocupar ni en términos de las fechas que serán emitidas las convocatorias y mucho menos de los apoyos que se asignarán a través de las mismas; no hay reducción de los apoyo”, enfatizó.Destacó que tal y como estaba programado en el calendario publicado por el Consejo hace dos semanas, emitieron ya la primera de Becas Nacionales 2019 que lleva por título de “Las humanidades, las ciencias y las tecnologías las hacemos todas y todos”.A partir de esa convocatoria se otorgarán alrededor de 7 mil 200 nuevas becas para que los estudiantes puedan seguir formándose en posgrado, en alguno de los 2 mil 200 programas en el padrón de excelencia de Conacyt en el territorio nacional.Comentó que los términos operativos no cambiaron y únicamente subrayaron y enfatizaron los criterios de inclusión y no discriminación de estos apoyos, los cuales se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) como se ha hecho en los últimos años.Enfatizó que el Conacyt tiene el compromiso de continuar con los apoyos a los 46 mil 92 becarios vigentes a nivel nacional hasta que concluyan sus cursos de especialidad o grado de maestría o doctorado.Precisó que las nuevas becas y las vigentes suman 53 mil 292 becas de posgrado que administra Conacyt para instituciones del territorio nacional, más alrededor de 4 mil 606 becas en el extranjero, cifra que resultan de las 3 mil 527 que ya se otorgan y de las mil que se espera otorgar este año.María José Rhi Sausi señaló que las poco más de mil becas de posgrado que este año otorgará Conacyt a estudiantes para que cursen estudios en el extranjero, a partir de la respectiva convocatoria, es una cifra que no está fuera del comportamiento normal respecto a otros años y tampoco habrá reducción de apoyos.En el tema de las becas para estudios en el extranjero, la funcionaria explicó que la nueva administración encontró omisiones respecto al pago de colegiaturas para algunos beneficiarios, lo cual comenzó a vulnerar su vida académica, pues no se les permitían el ingreso a la biblioteca.Dijo que el recurso presupuestal existe como parte de un subejercicio y que podría deberse a una falla administrativa, porque sí se cubrió el recurso de las becas, pero no de colegiaturas. Se está trabajando en superar el rezago, enfatizó.“Del 15 de enero para acá, que es cuando pudimos tener los elementos para hacer este diagnóstico, hemos avanzado el 35 por ciento del rezago de esas colegiaturas poniendo en orden nuestras cuentas con las universidades del extranjero para no vulnerar la vida académica de los becarios”, expuso.Dijo que en esa situación se encontraron estudiantes que cursan estudios en instituciones de Estados Unidos, Reino Unido y España, entre otros, pero enfatizó que el área correspondiente está en comunicación directa con las universidades para solicitarles que comprueben los adeudos y cubrirlos.En ese sentido, Rhi Sausi dijo que para cualquier duda, aclaración o petición de los becario, tanto de los que cursan estudios con apoyo de Conacyt como de los interesados en una beca nacionales y extranjeros, la página de internet tiene un directorio para cada asunto y un correo electrónico a fin de contactar a un servidora público que los atenderá.“El esfuerzo del Consejo es transmitir la información lo más fidedigna, clara y transparente porque así es como estamos llevando la gestión, con el mayor esfuerzo posible para dar los apoyos que el Consejo siempre ha dado, para estar atentos a las necesidades de los interesados en las becas y de los finalmente beneficiados por ellas y estamos en ese mejor intención”, expuso.Señaló que en Conacyt se tiene plena conciencia de que una beca para un estudiante de posgrado, especialidad, doctorado representa latransformación de su vida.“Es un apoyo que le permite terminarse de formar en un posgrado, para seguir consolidando su carrera dentro de la comunidad científica, humanista tecnológica, y eso redunda en una experiencia de transformación de vida. Así de serio nos tomamos el esfuerzo de asignar los programas adecuados y a las personas que lo podrán aprovechar de la mejor manera, estamos sumamente conscientes de los apoyos que se otorgan son un motor para el país”, dijo.