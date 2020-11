No hay elementos para fincarle alguna responsabilidad a Pío López Obrador: Santiago Nieto

Escuchar Nota

“Creo que sí nos une el amor a nuestro país; nuestros equipos se comunican y eso es importante”.

afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,En entrevista para MILENIO , en la sección Tragaluz, Nieto, figura clave en el combate y persecución del crimen organizado, aseguró queEn tanto que reconoció que con el fiscal general de la República,, puede tener diferencias, pero subrayó:No, para nada.No.A la amenaza del cártel de Jalisco.No, hay que ser transparentes.He tenido varios en lo largo de mi vida, siempre he salido bien.Cualquier cosa que resulte violatorio de la ley.No.Siempre.Me ocupa y me parece que es uno de los temas de mayor responsabilidad.Un juego de ajedrez siempre y cuando pensemos cuáles son las jugadas que va a tener tu opositor.Después de las amenazas, sí.De un ataque por parte del cártel de Jalisco.Dos recientes.No, ocupado en trabajar por mi país.Espero que no.No, pero tampoco olvido.De camino al Palacio Nacional.Creo que no.No, solamente reitero que es indispensable cumplir la ley.He trabajo con muchas personas, la fortuna me ha permitido tener esa reciprocidad.Y también ubico a las personas que les ha ido bien cuando a mí me ha ido mal.El establecido por la ley y la Constitución.No, la justicia es un arquetipo que tenemos que buscar siempre cumplir.No, es procedimiento, es respeto a los derechos humanos, es democracia.Se lleva con mucho sentido de responsabilidad.En el conocimiento, en tipologías, en el flujo de información, y en la capacidad de construir casos para llevar a los responsables ante los tribunales.Bueno, incrementar el número de denuncias como nunca en la historia de la UIF.Es evidente que el narcotráfico tiene una presencia fuerte en el país.Tiene que ser combatido. Lo que no podemos es hacer lo que estábamos haciendo antes.Ha disminuido la cantidad de delitos, en el último año.Ha lavado menos pero también hay que entender que estamos en el contexto de una pandemia, no se valen los autoelogios.Cártel Jalisco Nueva Generación, más de mil 900 cuentas, el cártel Santa Rosa de Lima fueron 99, el cártel de Sinaloa fueron 330, y recientemente Unión Tepito...Yo creo a los cárteles más importantes se les ha bloqueado más.Sí, era increíble que Ovidio Guzmán no estuviera bloqueado por ninguna administración de la UIF.Sí, a todos los familiares cercanos del señor Guzmán fueron congeladas sus cuentas.En lo que va de la administración unos 7 mil quinientos millones de pesos bloqueados.Nada. Yo recibo mi sueldo, y esa es la parte que me genera más entusiasmo.No me ha tocado nada.Entiendo la indirecta. Lo he platicado con el Presidente. Hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo.Por lo menos no hay elementos para poder fincarle algún tipo de responsabilidad.La justicia es un arquetipo.Creo que necesitamos judicializar la política y no politizar la justicia.Por supuesto.Sí.Me dio una primera instrucción: cero tolerancia a la corrupción, a la impunidad y eso terminará el último día de su mandato en 2024.Sí.Entiendo que desacuerdos con el Presidente.No.Me parece serio, un tipo sensato y además técnico que sabe su materia.Es lo que dice la ley.Me gusta ejercer el derecho a la libertad de expresión y estoy comprometido con el derecho al acceso a la información pública.Sí, por supuesto.¡Por supuesto!Eso habría que decírselo a la Fiscalía que es la que lleva el caso.No tengo las condiciones del caso. Lo que sí me queda muy claro es que los niveles de corrupción a los que llegó Sedesol y Sedatu no tuvieron parangón en la historia.Se trata de una conducta que es reprochable a los Ministerios Públicos.¡Qué bueno!Nuestros equipos se comunican y eso es importante.Podemos tener nuestras diferencias, pero creo que sí nos une el amor a nuestro país.Yo respeto al señor Gertz Manero.Para el presidente López Obrador, para el país.Es correcto.Sí, la Constitución, la ley. Y en el sistema presidencial la posición del Presidente es importante.Sí.De parte de esta Unidad de Inteligencia Financiera, no.No.El Presidente establece las líneas de acción, por supuesto.No, este país es muy fuerte. No perdimos contra la corrupción y no perderemos contra la delincuencia organizada.Por supuesto.Prófugo de la justicia.Encontramos 330 cuentas relacionadas con el cártel de Sinaloa, pero hay recursos que van por otras naciones, son cárteles de naturaleza supranacional.No, se tiene que imponer la ley.Se combate por supuesto.Así es.Eso le correspondía a otra administración.El Ejército es una de las instituciones más reconocidas en el Estado mexicano.No, el país no ha perdido ninguno de sus elementos.Del general Cienfuegos no, a diferencia de muchos otros casos que tenemos amplia comunicación con las agencias norteamericanas incluyendo lo de García Luna.Sí, es importante reconocer que la lucha supranacional requiere aliados de otros países.Nosotros denunciamos a Alonso Ancira, al ex gobernador Sandoval, presentamos también denuncias para el caso vinculado con Odebrecht.Hemos tenido intercambios de información en términos de los tratados internacionales.Eso se está ventilando en un juzgado en EU. Por lo que yo lo denuncié fue por un tema de corrupción política en México.No conozco el caso del general Cienfuegos.Es una mala idea.Es una posición del PRI. Respeto a los presidentes de los partidos políticos pero no tiene que ver con la postura del Estado mexicano.No, si no, no es justicia.No, lo que necesitamos hacer es ampliar los parámetros internacionales para que en la justicia militar podamos tener los mismos estándares de calidad.A combatir. No es un juego sino un compromiso y una convicción, pelear por México.Recuerdo que en Fepade tuve la única orden de aprehensión federal en su contra.Sin duda.Los temas con delitos electores no han prescrito y el peculado local tampoco.Eso es un tema de autoridades norteamericanas para extraditar al señor César Duarte.La queremos ver liberada a diferencia de lo que sucedió en el anterior sexenio en donde estaban completamente supeditados a Peña Nieto.Investigamos los actos de corrupción y tenemos reportes de corrupción en el Poder Judicial durante su administración.Sí, estamos vigilando, ese es el acuerdo que hay con el Presidente.Y eso que lo escuchen todos los empresarios que están metidos en el proyecto.Estamos revisando y si encontramos algún caso de lavado de dinero se va a denunciar.Lo mismo, la posición que ha tenido el Presidente de la República ha sido muy clara.Sí, por supuesto, yo tengo dos denuncias presentadas en su contra.Nunca.Con Bartlett sí, una vez en una barbacoa en San Juan del Río, mi tierra.No. Pero al hijo sí.A ver, para ser gobernador depende de que la ciudadanía vote.No, mi lealtad es una lealtad reflexiva.No creo que Querétaro sea de Ricardo Anaya.Creo que se cometió también algún exceso en contra de Ricardo Anaya en la anterior administración y no podemos permitirnos hacer lo mismo.Eso habría que preguntárselo al PAN.Mi paisano, gobernador.Sí, un demócrata radical.La democracia se construye.No, me gusta hacer cumplir la ley.Eso creo que está implícito en las facultades que tiene cualquier servidor público.En el cumplimiento de la ley con firmeza, con convicción y con patriotismo.No, no hay denuncia contra del senador Mancera. Sí hemos denunciado a varias personas de su equipo cercanas.Que se preocupe si tiene algún tema de responsabilidad.Lo que detectamos fue un modelo de generación de inmuebles a partir de notarios públicos y de servidores relacionados con la administración de Mancera.A todas las personas que comentan alguna irregularidad por supuesto que sí.Nadie está pidiendo la cabeza de nadie, es un tema de investigación.Lo tiene que escuchar cualquiera que desempeña o desempeñó un cargo público.Eso sería contrario al margen normativo de la unidad.No.No, precisamente porque en las elecciones hay que ser muy cuidadosos de que no se vaya a utilizar una institución con fines políticos.Es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.Sí, viola el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.Efectivamente se viola en términos del artículo 15 de la ley general.Sí.No.¡No!Aumentando los programas sociales. Lo que no se puede pedir es el voto a cambio del programa social.Hay que evitar los votos clientelares.Respecto a México Libre y las irregularidades que se detectaron de ese grupo de ciudadanos que quería constituirse un partido político.No, fue petición del INE.Entiendo que la FGR ya recibió una denuncia en su contra. Tendría la Fiscalía que generar el acto correspondiente.De Emilio Lozoya, por temas relacionados de corrupción.Habrá que preguntárselo al fiscal general de la República.Si hay un acto de corrupción evidentemente sus cuentas no pueden estar a salvo.Esa investigación es algo que estamos todavía generando.No, la procuración de justicia no puede ser un juego bajo ninguna circunstancia.Habría que preguntárselo a la FGR. El código nacional de procedimientos penales permite el criterio de oportunidad o el testigo colaborador. Yo sí creo que hay que usarlos, creo que las fiscalías tienen que convertirse en academias de canto, que las personas canten todo lo que saben para ir sobre las principales cabezas del grupo delictivo. Lo que no se puede hacer, es una farsa.Por eso no puede desarrollarse un proceso penal con mentiras y con farsas.Los testigos requieren pruebas para poder darles el carácter de criterio de oportunidad o de testigo colaborador. Si no hay pruebas ese testimonio no sirve.Ese proceso lo está desarrollando la FGR.Se presentaron ya las denuncias ante la SFP y la FGR por temas que vinculan, por ejemplo, al caso de OHL, entre otros.Llegan al Edomex, a Puebla y otros lados.Sí, por supuesto.Y el gobierno anterior.Nadie es intocable en un sistema constitucional.Estamos trabajando en eso, porque es uno de los temas de corrupción de OHL.No, somos uno de los pueblos más inteligentes de la tierra, más valientes.No.No.No.Cumplir la ley. Hay que saber que siempre está Hacienda en camino.