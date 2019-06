No hay fotos íntimas de Leonardo con sacerdotes: familiares

Familiares de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental asesinado, aseguraron que no hay fotos o videos sexuales del seminarista con sacerdotes, informó Milenio ​​Daniela Durán, prima de Leonardo, dijo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) les notificó que en la carpeta de investigación no hay material gráfico del estudiante teniendo relaciones sexuales con sacerdotes, supuestamente guardadas en su iPad.En entrevista, comentó que tampoco hay una sola prueba de que haya utilizado estas fotos para extorsionarlos.“Estoy aquí con las carpetas e incluso me están mostrando el iPad, todo es mentira”, afirmó.El estudiante y seminarista, Leonardo Avendaño, fue hallado muerto el 12 de junio dentro de su camioneta en un paraje de la colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.Por este crimen, fue vinculado a proceso el sacerdote Francisco Javier “N”, quien es acusado de haber asesinado al estudiante.