No hay indicios de riesgo por el Popocatépetl: AMLO

Tras el cambio en el semáforo de alerta por el volcán Popocatépetl de Amarillo fase 2 a Amarillo fase 3, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró no que no hay riesgos para la población."Ayer nos informaron los especialistas, vulcanólogos, estuvieron en la reunión con nosotros, nos dieron toda la explicación, son profesionales, están dándole seguimiento a toda la actividad del volcán, cambió la fase, sigue siendo preventiva, se está procediendo de esta manera para actuar con responsabilidad, pero no hay todavía indicios que pueda haber una situación de riesgo, de peligro en el caso del volcán”, explicó.Durante la conferencia matutina, el mandatario federal aseguró que los especialistas mantienen monitoreado el volcán y cambió la fase, pero sigue siendo preventiva."El semáforo sigue estando en amarillo. Eso es lo que puedo decirles. Pero es ‘Don Goyo’, o sea, es especial, merece respeto y ahí estamos pendientes”, destacó.Además, el mandatario federal se refirió al enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Marina Armada de México en San Felipe, Baja California y señaló que el conflicto fue originado por la pesca ilegal en la zona."Lo llevamos ya analizando varios días, porque sí es un conflicto que hay por la pesca y al mismo tiempo por la protección del medio ambiente, la protección de la vaquita marina y todo lo que se vincula a este tema”, detalló.