No hay mérito en reducción de crímenes: Alfonso Durazo

La reducción en la incidencia delictiva durante febrero no vale la pena mencionarla porque todavía no es un mérito suficiente, sostuvo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.De acuerdo con el funcionario federal, en tanto no exista una tendencia sostenida a la baja en los delitos, no se puede decir que ya se están ofreciendo resultados concretos a la ciudadanía."Por qué no, porque no creemos que sea un mérito todavía suficiente el decir que en el mes de febrero bajaron los crímenes, una vez los homicidios dolosos, una vez que esta variable, entre otras, sean sostenidamente a la baja, en ese momento podremos decir que empezamos a dar resultados, en este momento todavía no", dijo al concluir el arranque de la colecta de Cruz Roja.Dijo que con el despliegue de fuerzas en regiones prioritarias se ha logrado reducir la incidencia delictiva en ciudades como Tijuana, Culiacán y Acapulco, sin embargo, la falta de recursos humanos no ha permitido continuar expandiendo la estrategia a otras zonas del país.Detalló que hasta el momento se ha puesto en marcha la estrategia de seguridad en 21 zonas, pero hasta que no inicie operaciones la Guardia Nacional no podrán seguir creciendo."No va a ser de un día para otro, el problema de la inseguridad no se generó de un día para otro y no se va a resolver de un día para otro pero de un día para otro sí hay una voluntad política y un compromiso firme sin regateos para entrarle a la solución de este problema que no sobra decir es el más importante para todos los mexicanos", apuntó.De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos disminuyeron en 3 por ciento pasando de 2 mil 452 en enero pasado a 2 mil 374 crímenes.Durazo mencionó que están empeñados todos los esfuerzos del gobierno federal en controlar en el menor tiempo posible la situación de emergencia en que se encuentra el país en el ámbito de la seguridad.Aunque dijo que sin ninguna duda se van a dar buenos resultados, reconoció que serán percibidos por la población hasta medio sexenio."Para que en conjunto todos los cuerpos de seguridad logremos reducir la incidencia delictiva particularmente aquella que más afecta a la población que se refiere a robo a casas habitación, asalto a transeúnte, robo de vehículos, secuestro, extorsión, esas son en este momento las prioridades y con un instrumento como la Guardia Nacional una vez que madura, que lo estimamos en un plazo máximo de tres años, estaremos y podremos decirle a la población más que decirle la propia población sentirá que hemos avanzado en esta ruta de paz", abundó.