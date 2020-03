No hay nada aún sobre un nuevo dueño de AHMSA: Líder sindical

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- No hay absolutamente nada aún de la supuesta asociación o venta de activos de Altos Hornos de México, afirmó ayer el dirigente sindical Ismael Leija Escalante luego de meses de especulaciones y conjeturas respecto al futuro del emporio acerero local.



“Que vienen unos, que vienen otros, el caso es que no hay nada, no hay señales del proceso de negociaciones”, refirió el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático.



Ismael Leija, señaló lo anterior ante versiones de que organismos empresariales y autoridades de algunos municipios de la Región Centro declinaron participar el próximo 10 de marzo en la marcha, al parecer porque estropearía el proceso de negociaciones que lleva a cabo la empresa Altos Hornos de México y algunas firmas acereras interesadas en asociarse o comprar los activos.



“Ese argumento es infantil, llevamos meses frente a versiones de que vienen unos y luego otros interesados, pero no hay absolutamente nada, y en caso de llevarse a cabo, entonces nadie garantiza que los nuevos socios no vayan a aplicar recortes de personal sindicalizado, empleados de confianza o terceros contratistas”, recalcó el dirigente sindical.