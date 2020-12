No hay nadie para abrazar: Así será la Navidad de la ‘señora de las palomas’ de Mi Pobre Angelito

Escuchar Nota

"Mentiría si dijera que sería una linda y feliz Navidad porque soy vieja y vivo sola. Todo puede ser muy oscuro. Simplemente apago el teléfono y bajo las persianas. Grabo con anticipación algunos buenos programas, tengo a mi perro y lo supero de esa manera. No quiero sonar algo negativa, pero esta es una Navidad diferente, eso es todo", mencionó.

Las películas deprotagonizadas por Macaulay Culkin son, sin duda, de las más recordadas en estas fechas decembrinas, pero poco se sabe de la triste historia de una de sus protagonistas., quien dio vida a la señora de las palomas en la secuela de la cinta,y es que no por nada se llevó el premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto por My Left Foot.Sin embargo,. Y es que, aunque han pasado 19 años de la muerte del gran amor de su vida, tal parece que la estrella aún no lo olvida, menos en épocas navideñas.La actriz, en el que relató cómo pasará la Navidad.Recalcó que, pues "no hay nadie para abrazar o sonreír".El presentador Ray D'Arcy comentó que es "irónico" que muchas familias la verán en la secuela de Mi Pobre Angelito mientras ella pasa la Navidad sola, a lo que ella respondió:Información por Telediario