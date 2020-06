No hay pruebas de que COVID-19 se transmita por animales o vía sexual: López-Gatell

Escuchar Nota

“Se buscó la posibilidad de que se contagiara por otras vías, incluida la sexual y otros insectos, tampoco se encontró que fuera así.



“Se busco si pudiera ser que su presencia en materia fecal fuera un mecanismo de transmisión y se descartó que pudiera ser un mecanismo porque se encontró de manera inconsistente que en seres humanos infectados por SARS-CoV-2 lo expulsan a través de materia fecal el virus, de manera inconsistente, no fue llamativo la manera con que esto ocurre y se ha considerado que no es un mecanismo de propagación eficiente”, puntualizó.



No existen pruebas que demuestren que el COVID-19, pueda transmitirse a través de animales, insectos o por vía sexual, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.En conferencia de prensa, el funcionario explicó: “Desde el inicio de la epidemia se exploran hipótesis sobre el mecanismo de prevención, se pensó en transmisión a través de animales, aunque existe la idea de que pudo transitar de ser virus endémicos de animales silvestres y producto de una mutación que le confirió adaptabilidad pasó a ser enfermedad humana. Interesó el problema de si animales podían continuar siendo reservorios y sembrar la epidemia a humanos, pero no se ha encontrado una especie animal demostrativa”, detalló.En ese sentido, López-Gatell explicó que también se hicieron pruebas para encontrar una posible transmisión a través de insectos, por materia fecal o por vía sexual, lo que dijo, no ha sido demostrado.