No hay pruebas rápidas útiles al momento para detectar Covid-19: Ssa

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseguró que México, así como Alemania, EU y Canadá, no utiliza las pruebas rápidas para detectar Covid-19 ya que no son competentes ni están acreditadas por OMS.



Detalló que la mayoría de los países de la región europea no tiene reconocida a ninguna prueba rápida como una prueba útil para esta epidemia.



El funcionario afirmó que dirigentes de la FDA le aseguraron que no ha acreditado ninguna prueba rápida para detectar coronavirus.