No hay recursos federales; COM busca patrocinios para ir a Tokio 2020

“Corresponden a gastos que es la transportación aérea de 230 miembros delegación; transporte de caballos, transporte de equipo. Se requiere de la compra de algunos elementos que permitan a deportistas equipo adecuado, como tiros al arco, hospedaje, alimentación, uniformes”, mencionó el presidente del COM.

“La regulación de la ropa está establecida en carta olímpica y no puede llevar más que el logotipo de la marca, el nombre del país y logotipo correspondiente, nuestra bandera con 5 aros olímpicos”, mencionó Padilla.

“Si no se llegará a reunir, tendríamos que ajustar delegación, pero yo creo que sí lo vamos a lograr. No hay fecha límite, pero nos urge tener 12 millones de pesos para cerrar parte correspondiente a reservación de pasaje… A principios de febrero, tenerlo en marzo o abril”, resaltó Padilla.

