No hay relación entre videojuegos y conducta violenta de niños: expertos

"Son otros los factores que podrían desencadenar conductas indeseables, como el fácil acceso a las armas, la falta de comunicación intrafamiliar o alguna enfermedad psicológica", expuso.

"Como conocedores del tema tenemos la capacidad para desarrollarlos. Por ello, convocamos a las autoridades pertinentes, a empresas y sociedad civil a trabajar en conjunto para generar acciones conscientes y congruentes", apuntó.

"Antes de cualquier juicio, habría que conocer a la persona que comete este tipo de actos, su situación social y familiar, si padece alguna enfermedad mental o si existe alguna situación que lo obligue a refugiarse en cierto tipo de videojuegos", señaló.

"No hay en el país suficientes profesionales para atender la salud mental, no sólo de niños y adolescentes, sino de la población en general", añadió.

"Ya no se imparten, por ejemplo, clases de música, baile o pintura, porque no son redituables", apuntó.

"Debemos dejar de pensar en los niños como un objeto y en la familia como una especie de máquina que puede arreglarse con unos ajustes; hay mucho trabajo detrás y las instituciones no podemos desviarnos", concluyó.

Un niño o adolescente no es violento por su afición a los videojuegos y, afirmaron este domingo especialistas.La Universidad Nacional Autónoma de México ((FCPyS).En el foro "Videojuegos y violencia, pronunciamiento desde la academia", la investigadora Adriana Reynaga, de la FCPyS, aseguró que "Esto en relación con los, donde un niño de 11 años provocó un tiroteo dejando dos muertos, entre ellos el menor atacante, y seis heridos.Sobre ese violento incidente, Reynaga indicó que acciones como el programa "", una revisión de las maletas de los niños que pretenden implementar las autoridades, "no solucionarán este tipo de problemas", en cambio, dijo, "es necesario capacitar a los profesores para que detecten a tiempo a los niños en riesgo".El día del suceso, el 10 de enero, unas horas después del tiroteo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que "al parecer el niño fue influenciado por un videojuego llamado 'Natural Selection', incluso la camiseta que el niño portaba en la parte de abajo trae el nombre del videojuego. Fue lo que influenció al niño lamentablemente para cometer los hechos".Otro especialista de la citada facultad, David Cuenca, subrayó queExpuso que la violencia deriva "de múltiples factores como el acoso escolar, las condiciones familiares en las que se desenvuelve el pequeño, la violencia social, el acceso a contenidos no apropiados, la necesidad de reconocimiento, la presión social y la disponibilidad de armas".Dijo que países con alto consumo de videojuegos, como Japón, el sexto país más seguro en el mundo, "presentan las tasas más bajas de criminalidad y violencia, aunque hay otros fenómenos que padecen, como altas tasas de suicidios".En su oportunidad, J, surgidos desde la academia.Para el psiquiatra de niños y adolescentes, Mario Eduardo Pérez, no existen causas que expliquen lo ocurrido en Torreón.Dijo que como sociedad fallamos en identificar a las personas en riesgo, en saber cuáles son sus necesidades y atenderlas.En tanto, Blanca Estela López, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Azcapotzalco, puntualizó que, pero se han reducido en el sistema educativo.Explicó que, maestros ni vínculos humanos.