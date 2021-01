‘No hay temor a nueva cepa porque no tenemos aeropuerto internacional’, afirma Cuitláhuac García

Escuchar Nota

CUITLAHUAC GOBERNADOR DE VERACRUZ, EL PRIMO DE NINEL CONDE Y ANDREA LEGARRETA..



~Doku~ pic.twitter.com/nUvmD1WS6p — DOKUROWHIP (@DOKUROWHIP) January 12, 2021

"Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, entonces no tendríamos porque tener ninguna preocupación. Además contra ese (la cepa) y contra todos, las medidas de sana distancia son las que prevalecen", declaró el gobernador.

Andrea Legarreta es tendencia porque la comparan con los comentarios del gobernador de Veracruz pic.twitter.com/tBeGd7JvDh — Por qué es tendencia (@porqtendencia) January 12, 2021

«No hay temor a la nueva cepa británica porque no tenemos aeropuerto internacional» pic.twitter.com/WL52X3cC7I — Duele México (@me_duele_mexico) January 12, 2021

Ni Andrea Legarreta se atrevió a tanto — Bisou a dieta (@BisouCaramel_) January 12, 2021

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz,, después de que el primer caso fuera detectado en días recientes.Fue este lunes mientras García Jiménez, que mencionó sobre la nueva cepa de éste en el país, agregando que 'no había que tener miedo a ésta', ya que el estado de Veracruz no cuenta con aeropuerto que reciba viajes provenientes de Inglaterra.Dichas palabras no tardaron en trascender en redes sociales haciendo de éstas blanco de burlas, puesy los momentos en los que se ha vuelto objeto de mofa.Con información de El Siglo