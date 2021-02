No hay un censo de huérfanos por Covid en México

Escuchar Nota

En la exposición de motivos, Santiago refiere “México, ya rebasó las 110 mil muertes estimadas por covid-19 y nos duele más si calculamos que 45 mil niñas y niños han quedado huérfanos durante los últimos 11 meses, según reportes de organizaciones no gubernamentales, debido al fallecimiento de su mamá, de su papá, o tutores, de quienes dependía su manutención”.

“No, ese dato si no lo tenemos, ese dato creo que es demasiado detalle, tendríamos que investigar cuántas mamás , cuántos hijos tenían y esa es información que no la tenemos claro”.

“En el caso de los niños no tengo el dato exacto, quien tiene esta información de manera muy puntual es el DIF”, explicó.

“Es pequeña la cifra, pero se debe a que la gente tiene en un concepto equivocado el ser tratados por un sicólogo”, señaló Ignacio Aceves, vocero del DIF Tamaulipas.

No obstante, “como derecho prioritarios en atención en salud en caso de que hubiese alguna consecuencia médica, si este niño, niña o adolescente ha perdido algún familiar debe ser de manera inmediata abordado para efecto de que exista alguna representación por parte de la procuraduría, en caso de que no tenga mamá o papá, si hubiese fallecido alguno de sus progenitores, entonces bueno pues es uno de ellos quien se queda cargo y en caso de que no exista mamá o papá se hace el trabajo para la familia extensa, si no hay ni primo ni tíos, nadie que pudiera hacerse cargo de él, ya es cuando entra el resguardo directamente de la procuraduría”

“Este año estamos en proceso de validar 61 solicitudes de apoyo para estudiantes que perdieron a alguno de sus padres, en estos casos se verifica a través de un acta de defunción que sus padres murieron a causa de covid”, dijo el director general del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, Educafin Evoluciona, Jorge Enrique Hernández Meza.

En su momento, dijo, “como se está haciendo con el caso de los huérfanos de feminicidios, veríamos cuál es la condición de los niños que se quedaron en la orfandad por causa de esta terrible enfermedad y ver cómo auxiliamos a quienes quedaron en desamparo”.

En México no hay una cifra real o aproximada del número de niños que quedaron huérfanos por la pandemia.En un sondeo deentre autoridades de 16 estados, la constante es que los gobiernos no han puesto atención al problema, pues carecen de censos o planes integrales de apoyo a niños ante la muerte de padres o tutores por Covid-19.Mientras entidades comono llevan un registro de estos huérfanos, pero pueden otorgarles algún tipo de ayuda económica, Nuevo León, Jalisco o Veracruz no tienen un plan específico para estos menores de edad.Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (), señaló que no hay un dato nacional total de niños en orfandad, aunque la Secretaría de Salud debería tenerlo. El área de Trabajo Social en los hospitales, explicó, recaba información sobre los familiares de pacientes que fallecen por coronavirus.Adelantó que Redim se reunirá en próximos días con autoridades del DIF nacional para solicitarle esas cifras.La única entidad que ha presentado datos es la: en noviembre reportó dos mil 731 huérfanos a causa de covid, a quienes apoya con 832 pesos mensuales.En el país no hay una cifra real ni aproximada sobre el número de niños y niñas que han quedado huérfanos a causa de la pandemia por Covid-19.En un sondeo realizado por Grupo Imagen entre autoridades de salud de 16 estados, la constante es que los gobiernos no han puesto los ojos en ese sector vulnerable de la población.La única entidad que ha presentado cifras es la. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Esthela Damián Peralta, informó en noviembre pasado que la pandemia ha dejado un saldo de 2 mil 731 niñas y niños huérfanos.Estos menores de edad están incluidos dentro de los 33 mil 500 beneficiarios de la beca Leona Vicario, que otorga 832 pesos mensuales a cada uno.Entre los casos considerados prioritarios para recibir estos recursos están los menores de entre cero y tres años, extrema pobreza, víctimas de violencia, cuyos padres o tutores han fallecido, tienen incapacidad permanente para trabajar o están privados de su libertad.Además, hijas e hijos de policías que hayan fallecido en cumplimiento de su deber, hijos de padres que tengan ingresos menores a dos unidades de cuenta de laJuan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), dijo a este diario que actualmente no se dispone de datos, pero que la Secretaría de Salud debe de tenerlos, pues en Trabajo Social de los hospitales se recaba información sobre los familiares de pacientes que fallecen por covid.Admitió que es un hecho que en los estados donde más ha pegado la pandemia son los que concentran el mayor número de huérfanos.Adelantó que esa ONG se reunirá en los próximos días con autoridades delpara solicitarle esas cifras.Y tan no existe una cifra real que, a través de la plataforma change.org , Mónica Santiago, arquitecta egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, impulsa entre la población adherirse a la iniciativa para demandarle al Estado mexicano que elabore un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por Covid-19.Decenas de personas saludan y se adhieren a esta propuesta civil que convoca a organizaciones, colectivos y ciudadanos a poner el foco en las infancias que han quedado desamparadas, con la etiqueta #nomedesampares #MéxicoAmpárame.La peticionaria apunta que en Oaxaca “podría haber alrededor de 700 niñas y niños huérfanos”.En, de acuerdo con las autoridades sanitarias, no se lleva un registro de los menores que han quedado en la orfandad y por lo tanto no se tienen disponible esos datos.El secretario de salud de, Miguel Ángel Piza Jiménez, fue claro al señalar que no se cuenta con datos de cuántos huérfanos ha dejado la pandemia.Entampoco se tienen reporte de huérfanos como consecuencia del coronavirus.De acuerdo con la encargada de Comunicación Social del DIF Jalisco, no se cuenta con reporte alguno sobre tema.Lo anterior debido a que cuando fallecen los papás, la familia extensiva se hace cargo de los menores.También en Veracruz se desconoce la cifra de menores huérfanos cuyos padres hayan fallecido víctimas de covid-19. La oficina del Sistema Desarrollo Integral de la Familia DIF aseguró que son datos confidenciales.Las organizaciones y comunidades religiosas no han reportado la situación de las familias, ante un drama de tal magnitud, pues confían que, en caso de la falta del padre o la madre, son los familiares cercanos los que se hacen cargo.Ense han registrado 7 mil 771 defunciones producto del coronavirus; a pesar de las peticiones que han realizado legisladores para que el Gobierno del Estado implemente un programa de ayuda a los menores huérfanos en pandemia, las autoridades no han anunciado algo al respecto.En ayuntamientos, como el del puerto de Veracruz, las autoridades anunciaron la entrega de 2 mil pesos de beca al inicio de cada ciclo escolar, para los menores que hayan sufrido la pérdida del padre, la madre o ambos, producto de la pandemia. -En Morelos, las autoridades sanitarias tampoco ofrecieron respuesta. La pregunta les fue hecha de forma reiterada en las ruedas de prensa que se realizaron esta semana para conocer el avance de la pandemia.La cifra paradebería ser relevante, ya que el promedio nacional de hogares jefaturados por una mujer es de 28%, de acuerdo al censo de 2018, sin embargo, en Morelos es de 32%, lo que implica que la muerte de una mujer en la entidad debería ser un dato de mucha sensibilidad por las implicaciones que significa el fallecimiento de una madre.En lo que toca al Estado de México, no hay programas que puedan apoyar a los niños huérfanos. Autoridades de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (del gobierno estatal informaron que no tienen proyectado para este 2021 apoyo a niños que hayan perdido a padres o tutores víctimas de la enfermedad.Mencionaron que si hay otros esquemas para menores de edad que han sufrido la pérdida de sus madres víctimas de feminicidio, pero no tienen proyectado algo así pues no tienen un padrón de esas características dado que no saben el número de niños que pudieran estar en orfandad.En Hidalgo, autoridades no ubican aún el número de niños huérfanos a causa del coronavirus.En conferencia de prensa realizada el martes pasado,, reconoció no tener el dato pues señaló que este se encuentra a cargo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).consultó a personal del sistema DIF, instancia que también dijo no tener registro hasta el momento de estos casos de menores que quedaron en la orfandad.Por su parte, las, no han realizado este registro a pesar de los fallecimientos de personas adultas tanto hombres como mujeres, aunque sí cuenta con los pormenores de cada paciente.La clasificación que ha realizado la Secretaría de Salud ha sido por sexo y por edad, pero no por parentesco. En el DIF no ha crecido el número de menores huérfanos a su resguardo.El gobernador de, Adán Augusto López Hernández, dijo que los niños que queden en la orfandad a causa del virus se les apoyará a través del DIF.“El DIF siempre ha trabajado en esa parte, desde luego que estaremos apoyando en esto”, expresó al ser cuestionado sobre la cifra de menores que han perdido a sus padres durante la pandemia, sin embargo, no dio cifras.Asociaciones civiles comoque dirige Alejandra Arias, urgió al gobierno de Tabasco la conformación de una base de datos en la que se integre a los niños, niñas y adolescentes que quedarán en situación de orfandad a causa de covid-19, así como las necesidades específicas a las que se enfrentarán una vez que se supere esta contingencia sanitaria.Arias asegura que en Tabasco al menos 30 por ciento de los fallecidos por covid son mujeres con hijos.La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia de, en la Laguna, ha recibido a casi un año de la pandemia por covid-19 sólo una notificación de menores que hayan quedado huérfanos a causa de este virus.A través de redes sociales durante el mes de noviembre circuló la imagen de dos hermanos en el municipio de, que habían perdido a sus padres a causa del virus SARS-CoV-2, por lo que se solicitó el apoyo de la sociedad.La usuaria Ina López Hernández compartió que los adolescentes, una joven de 18 años y su hermano de 16, padecen discapacidad y dependen de otra persona.Rocío Palacios, vecina de los adolescentes, dio a conocer que Karla, tiene 18 años y Panchito, el hermano de 16 años, tiene el déficit de lento aprendizaje.Puntualizó que la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, (PRONNIF), fue la primera institución en acudir para prestar apoyo a la adolescente y su hermanito, además de la Cruz Roja, delegaciónPalacios dijo que ella está colaborando con los hermanos, por lo que puso a disposición su teléfono 8715480202 para sumarse a la ayuda.Y aunqueno registra menores en orfandad, el DIF estatal mantiene la atención en caso de que algún pequeño pierda a sus padres por esta causa.José Luis Herrera, subprocurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado, dio a conocer que están atentos para atender esta problemática, en caso de que se presente.Sostuvo que se están regulando los casos de niños desamparados y que puedan quedar a cargo de un familiar, pero hasta el momento ningún menor ha enfrentado esta difícil situación.En, el DIF estatal no cuenta con estadísticas sobre menores que hayan quedado huérfanos por la pandemia, pero sí tienen un programa social para poder ayudar a toda aquella persona que lo necesite.Otra alternativa para enfrentar la pérdida, el estrés y otros problemas mentales que pudieran estar sufriendo son las llamadas telefónicas al número de emergencia del estado. A la fecha, los operadores han atendido a 764 personas.Por su parte, la procuradora estatal de niñas, niños y adolescentes en el, Nelly Fabiola Guardado, indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de niños huérfanos.Precisó que para acceder algún apoyo económico bimestral se tendría que acudir al área de atención ciudadana y para ello se tiene que presentar el acta de defunción, acta de nacimiento y la CURP.Señaló que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Salud.Y pese a no contar con un censo sobre menores que han quedado en la orfandad, el gobierno deha apoyado a dos mil 699 estudiantes para que solventen sus gastos escolares.Estos apoyos son parte del programa Unidos GTO Apoyo por Covid-19 que fue puesto en marcha a partir de agosto de 2020, con el objetivo de garantizar la continuidad académica de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, durante el ciclo escolar 2020-2021.También Michoacán carece de un registro o censo sobre el número de niños que han quedado en la orfandad. De acuerdo al Centro Estatal de Operaciones Covid-19, el 34.09 por ciento de los 3 mil 452 decesos por el virus, ha ocurrido en los grupos de edad más productivos, entre los 20 y los 59 años.El gobernador Silvano Aureoles, informó que está trabajando en el análisis de la estadística, con el fin de tener cifras exactas, a través del Comité Estatal de Salud.Con información de Aníbal Martínez, Raúl Flores, Karla Méndez, Lourdes López, Andrés Guardiola, Miguel García Tinoco, Alfredo Peña, Patricia Briseño, Pedro Tonantzin, Dalila Ramírez, Emmanuel Rincón, Gaspar Romero, Alma Gudiño y Fabiola Xicoténcatl.A diferencia de la actualización constante en cuanto a los tratamientos contra el coronavirus, o las medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de contagio, o el desarrollo de vacunas, las cifras de huérfanos es un tema estancado, sin cifras oficiales, lamentó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).“Lamentablemente no hay nada particular, salvo los llamados a la protección integral de aquellos niños que están en orfandad, no hay pronunciamientos tampoco específicos de Unicef sobre este tema; más allá de esto que por supuesto sería lo deseable, en el caso mexicano por nuestro marco normativo y por los mandatos de ley que tienen las instituciones, esto es lo que se debería estar haciendo”, señaló.Y el número, advierte, no debería ser subestimado. “Estamos hablando de las niñas y niños en orfandad por covid-19, pero tenemos que ver también el impacto en la vida, en el proyecto de futuro de niñas y niños por el covid en las familias, estamos hablando de ya casi dos millones de personas que han tenido algún tipo de contagio, pero estamos hablando de dos millones de familias impactadas, donde posiblemente existan niñas, niños y adolescentes, considerando que en México uno de cada 3 habitantes es menor de 18 años”.SURGE SOLIDARIDAD ENTRE LOS NIÑOSUna maestra motiva a alumnos a enviar cartas a quienes han pérdida a sus papás.“¡Hola!, no te conozco, pero te escribo estas líneas, para que sepas que en el mundo hay alguien como yo que siente mucho tu pérdida, pues la vida es sagrada y por lo que estás pasando es doloroso, créeme que te comprendo, ¿qué será difícil?, por supuesto, pero la tristeza tendrá que pasar en algún momento y eso no es malo y eso no es malo”.Son las palabras de Lesly, estudiante de primero de secundaria en Oaxaca; le escribe a niñas y niños que hayan perdido a su mamá o papá por covid-19, o a algún familiar cercano. Fue un ejercicio que su maestra les encargó, inspirada por la convocatoria de la iniciativa #NoMeDesampares #MéxicoAmpárame, impulsada por la arquitecta Mónica Santiago, y que urge a la creación de un censo de niños huérfanos por covid-19.“Todo lo que vemos a nuestro alrededor es la cifra de muertes y no se está tomando en cuenta la cifra de niñas, niños y adolescentes huérfanos por esta enfermedad, entonces quisimos impulsar esta iniciativa, se sigue enriqueciendo, seguimos tocando puertas para poder tener lo que es nuestro primer punto de la iniciativa que es un registro nacional y local”, explicó.La iniciativa consta de tres puntos más: acciones urgentes para garantizar la alimentación y el hogar a niños; poner en marcha programas para su educación, higiene y salud; y atenderlos y orientarlos sicológica y emocionalmente. La iniciativa es también una petición en change.org que, hasta el cierre de edición, llevaba 590 firmas de mil que pretende reunir.“Estamos tocando puertas con la Secretaría de Salud, con el DIF estatal y no me voy a quedar hasta ahí, estamos moviéndonos tanto para que nos escuchen en redes sociales y estamos ya en pláticas para poder entrar y que nos puedan recibir la Cámara de Diputados Local y también en México, no nos vamos a parar, vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias”, relató a Excélsior.Pero las condiciones en Oaxaca y en todo el país ya estaban dadas para pudiera existir un censo de huérfanos sin la necesidad de recurrir a nuevas leyes o puntos de acuerdo, consideró Jorge Oropeza, presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento, una asociación civil que se ha sumado a la iniciativa.“En este momento en Oaxaca y en todo el país existe algo que se llama Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), un órgano público; es decir, ya existe un órgano que tendría que estar atendiendo y preocupado por los huérfanos.“Avanzar en el censo es poner a trabajar a los SE-SIPINNA estatales y el SIPINNA nacional. “Por otro lado cada municipio podría generar su propio padrón ante esta ineficacia del sistema local y podría atender de manera particular, eso es lo que podemos hacer ya”, agregó Oropeza.Por eso Mónica y su iniciativa señalan al censo como el primer paso para llegar a los huérfanos.NIños consolando niñosEn busca de adhesiones a la iniciativa, maestras del estado se acercaron a Mónica y le compartieron estrategias que hicieron con sus alumnos.“Algunas de ellas y algunos muchachos de secundaria vivieron muy de cerca el momento, entonces por eso hicieron ese tipo de cartas dirigidas a quienes han perdido algún familiar, pero el ejercicio fundamental que hicieron las maestras fue concientizar y aplicar los valores de humanidad entre los propios niños”, relató Mónica.Tres de esas cartas las ha hecho públicas Mónica en Facebook. Los mensajes de los niños, son mensajes de ánimo y de revalorar la vida tras la pérdida como la carta de Lesly citada más arriba.“Tienes que ver que tienes la oportunidad, estás aquí, ahorita tal vez no lo comprendas o te niegues ahora a ver la gran oportunidad que tienes frente a ti de vivir al máximo, supérarte, aférrarte para que estén muy orgulloso (a) de ti quien lamentablemente partió por lo que ahora aqueja”.“¡No te rindas!”, escrito con grandes letras rojas en la parte superior es el inicio de la carta de Luis.“Sé que han pasado por cosas muy feas que a su edad no tenían que sentir; desesperación, tristeza, ansiedad, enojo, etcétera, pero sé que con el paso del tiempo esas heridas sanarán y, como dice una vieja amiga, todo se basa en motivación sr. Mcqueen, usa cualquier cosa negativa como fuerza”.Una carta más sin identificación, optó por los dibujos: un planeta tierra con cubrebocas, abrazado por una doctora también con cubrebocas y a su alrededor moléculas de coronavirus que no los tocan, arriba un cubrebocas que inicia y termina en dos nubes con la leyenda “Todo saldrá bien, ánimo!!!”.