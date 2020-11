No he presentado denuncias contra EPN, Calderón u otros expresidentes: AMLO

Escuchar Nota

"Por eso va haber una consulta, pero también pues hay procesos legales que están en curso, nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncias en contra de los ex Presidentes, eso debe quedar claro.



"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que, en caso de ser necesario, como ya se decidió, llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos, opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen, porque es un asunto bastante delicado que debemos asumir, decisiones que debemos tomar entre todos, hacer a un lado la politiquería y cumplir con nuestra responsabilidad", comentó López Obrador.

El Presidente Andrés Manuelen contra de los ex Presidentes.en Palacio Nacional, el Mandatario federal"Bien, son tiempos interesantes porque por primera vez no hay consigna del Presidente, ni a favor ni en contra de nadie, es la Fiscalía que es un órgano autónomo, que afortunadamente, por qué no solo es la institución, tiene un Fiscal profesional recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, me refiero a Alejandro Gertz Manero."Eso me da mucha tranquilidad y debe darle tranquilidad a todos, a los mexicanos, incluso a los implicados porque se va a impartir justicia sin sesgos, sin tendencia, si consignas y, al mismo tiempo, sin impunidad"; agregó.