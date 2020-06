No hubo espionaje en el Senado de la República: FGR

Escuchar Nota

la FGR señala que “por lo que toca al dictamen solicitado por el senador Damián Zepeda Vidales, dicho dictamen se realizó para observar si existieron equipos clandestinos y que tendrían que ser diferentes a los equipos estructurales señalados, situación que no se encontró en su momento”.

para el Sistema Parlamentario de Audio y Video, con conocimiento de todos los grupos parlamentarios de la Legislatura LXI, particularmente del PAN que era fuerza mayoritaria.El informe fue elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y detalla que las indagaciones comenzaron el 5 de marzo de 2020 (el día que la fracción parlamentaria del PAN en el Senado señaló el presunto espionaje y la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, presentó una denuncia formal ante las autoridades para que se investigara y deslindaran responsabilidades).Se constató que los micrófonos que se instalaron en las salas de juntas de los grupos parlamentarios, debían ser conectados directamente al Rack que se instaló en cada sala, bajo la operación y control de cada grupo, pero el sistema no entró en operación.concluyen que “en las obras de construcción original del Senado de la República se incorporó estructuralmente ductería y cableado en todas las áreas de los distintos grupos parlamentarios, con el objeto de comunicar y grabar sus propias reuniones; teniendo, cada área, el equipo correspondiente, al manejo y resguardo del personal de la Fracción Parlamentaria”.En el punto tres de la resolución de los dictámenes de la FGR señala que existe a la fecha personal bajo la contratación parlamentaria del PAN, que maneja la sala de audio ubicada a un costado de su sala de reuniones previas, como lo es el señor José Javier “N”; a su vez el señor Sergio “V”, que colaboraba en la unidad de eventos, en entrevista policial manifestó que ese equipo no se ha usado; y Roberto Patiño “P” que trabaja para la empresa de Audio y Video, desde el año 2011, comisionado a la sede del Senado, quien asimismo reiteró que no ha sido utilizado el equipo.En el punto cuatro de los dictámenes deTambién, parte de los equipos del sistema de Audio y Video Parlamentario, se entregaron instalados, sin pruebas de funcionamiento ni operación, 61 micrófonos de superficie tipo omnidireccionales para atornillar en la superficie de plafón o mesa, que según el catálogo de conceptos serían de marca Audiotechnica o similar (se terminaron instalando de marca AKG, modelo C562CM) para el nivel uno de hemiciclo.En las investigaciones se efectuaron diligencias testimoniales y periciales de análisis de contexto, criminalística de campo, fotografía forense, electrónicas y telecomunicaciones, informática, análisis de audio y de video, lofoscopía forense, e ingeniería y arquitectura de las obras en la construcción del Senado. Se realizaron 16 entrevistas policiales a personal del órgano legislativo.