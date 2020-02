No hubo fallas en el motor del helicóptero de Kobe Bryant

Escuchar Nota

NTSB issues preliminary report Fri., Feb. 7, 2020, on the Jan.

26, 2020, helicopter crash near Calabasas, California; https://t.co/juKBva0pI6 pic.twitter.com/CylosHcqIM — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 7, 2020

Los restos delque se estrelló el mes pasado y terminó con la vida de, su hija y otras siete personas no mostraron ninguna evidencia de fallas del motor exterior, aseguró este viernes la(NTSB, por sus siglas en inglés).Sin embargo, los especialistas aseguran que los resultados finales podrían estar, después de analizar el papel que haya jugado los factores meteorológicos, trafico aéreo, respuesta humana, registros de mantenimiento, entre otros.Según el último reporte de la NTSB, ely la mayoría de los dispositivos fueron desplazados. Además,Los investigadores creen que losy los rotores aún giraban al momento del impacto, pues se cortó una rama de árbol en el lugar del accidente.Las autoridades no ofrecieron ningún detalle sobre las causas del accidente. No obstante, se comunicó que, de acuerdo con el informe forense procesado enLa leyenda de la NBA, junto con una de sus hijas, Gianna Maria Onore –de 13 años–, se dirigía el pasado 26 de enero a su academia de baloncesto, ubicada cerca de la localidad californiana de Thousand Oaks, cuando el helicóptero en que viajaban se estrelló.