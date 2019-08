No hubo fraude, que AMLO se ponga a trabajar: Calderón

Felipe Calderón aseguró que ganó “limpiamente” las elecciones de 2006 y rechazó que hubiera hecho una declaratoria de guerra, por lo que exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar las pruebas si es que las tiene, además de ponerse a trabajar para solucionar la situación de violencia.En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el ex presidente dijo que la idea del fraude electoral “es una especie de complejo” que ha acompañado a López Obrador en buena parte de su vida y aunque, reconoció, ganó con un margen estrecho, fue “limpiamente”.En su conferencia matutina, López Obrador aseguró que el fraude electoral de 2006 y la imposición de Felipe Calderón, junto con su estrategia ante la violencia fueron tres factores que hundieron al país.Al respecto, el ex presidente dijo que el problema de inseguridad no es por la supuesta declaratoria al narcotráfico, sino que el morenista enfrenta el mismo problema que le tocó a él durante su gobierno.“Lo que estamos viendo en México es que hay una puerta del crimen organizado, hay un poder que está desarrollándose en la criminalidad por razones de negocio, concretamente de narcomenudeo, entró desde este siglo una lógica de dominio territorial, de control territorial, y la disputa por ese control territorial es lo que ha generado la violencia”, aseguró.Agregó que tal situación no fue a causa de la acción de su gobierno, sino a que la dinámica criminal cambió y el estado no se ha adaptado a esa nueva realidad”.“Nosotros hicimos un esfuerzo para hacerlo y de hecho logramos bajar significativamente la criminalidad en los últimos dos años de nuestro gobierno. El gobierno pasado desechó o redujo ese esfuerzo y el gobierno actual no lo está realizando y eso es lo que tiene los problemas que ahora tenemos”, puntualizó.Cuestionó que si el problema fue la estrategia de seguridad que emprendió “¿por qué ahora que el presidente López Obrador ha declarado el fin de la guerra hay tanto muerto? Estamos llegando a cifras de más de 100 muertos al día”.​Dijo que ante “la disputa feroz para controlar el territorio mexicano” es preciso que el gobierno actúe con determinación, estrategia y con la creación de instituciones sólidas.“Exhorto a López Obrador a que cumpla con el deber que todo presidente tiene de defender a la población y segundo, a que si le sirve echarme la culpa a mí de todo lo que le pasa que lo utilice, no tengo inconveniente en ello (…), pero le sugiero respetuosamente que ya se haga responsable de su gobierno”, dijo.Consideró que es tiempo de que López Obrador se haga cargo de su trabajo y resuelva los problemas, “no echarle la culpa a otros. Si le sirve echarme la culpa a mí, adelante, ojalá eso resuelva el problema de una sola de las personas que viven en México, pero si no, que mejor se ponga a trabajar”.