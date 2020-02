No hubo milagro para el Tri femenil y no va a Tokio 2020

Escuchar Nota

. La Selección Mexicana femenil verá Tokio 2020 a la distancia.El Tricolor perdió 4-0 contra Estados Unidos, en la Semifinal del Preolímpico.. Son el mejor equipo a nivel mundial. Han ganado cuatro de las ocho Copas del Mundo. Ayer destrozaron, sin muchos problemas, a las dirigidas por Leonardo Cuéllar., que tiene estrellas como Megan Rapinoe y Carly Lloyd, que suma 27 partidos invicto y 55 partidos metiendo gol.El Tricolor no asiste a Juegos Olímpicos desde 2004. No le gana a las estadounidenses desde hace 9 años. Parecía misión imposible la victoria y así fue. Bastaron 5 minutos para que Rose Lavelle marcara el primero con un disparo desde fuera del área.. La distancia de nivel era evidente. No pasó mucho tiempo para que Samantha Mewis marcara el segundo a balón parado.El Tricolor se sobrepuso a ese par de mazazos. La capitana Stephany Mayor le puso personalidad, así como la contención Karla Nieto o la delantera Renae Cuellar en sus kilométricas carreras ante la falta de acompañamiento.Mientras, la que quizá es la mejor jugadora mexicana pero enemiga de los Cuéllar, Charlyn Corral, se quedó en Madrid al no ser convocada al Preolímpico., por solo 4 de las mexicanas.estableció cifras definitivas.El resultado pudo ser más abultado, aunque para México no haya peor castigo de quedarse una vez más lejos de clasificar a los Juegos Olímpicos.