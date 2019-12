No hubo perdón: Joao Maleck a la cárcel, familia en bancarrota

URGENTE y buenas noticias!!#JoaoMaleck se queda en la cárcel por asesinar en estado de ebriedad a María Fernanda Peña el día de su boda aquí en Guadalajara. pic.twitter.com/BA2YzH2yeG — Teté (@la_comadre) December 14, 2019

La familia de Maleck no la pasa nada bien,



Están en bancarrota https://t.co/W3UENvqvH9 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 14, 2019

El caso de, jugador juvenil mexicano quepor presuntamente manejar en estado de ebriedad en Guadalajara en el mes de junio, está llegando a sus últimos términos y no van a ser buenos para el joven queSe acabaron las audiencias ydel jugador aseguró que ya afinan la estrategia para pelear porque Maleck esté el menor tiempo posible detenido en el penal de“¿Qué esperamos? Va a ser una sentencia condenatoria, pero bueno, vamos a buscar que sea un juicio justo, parejo”.Si a Maleck no se le atribuyen las agravantes de alcoholemia y exceso de velocidad la pena sería desde 3 días hasta 4 años; en caso de que se mantenganDurante la audiencia de este viernes, la defensa del exfutbolista solicitó a su madre, Diana Robles, que fungiera como testigo para garantizar la estadía de Maleck en el país, y ahí aseguró que se encuentran en bancarrota:La familia tuvo que vender su casa para pagar los servicios legales del juicio y Maleck no percibe un sueldo de jugador de primera división.