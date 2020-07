No irá Penguin Random House a FIL 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de los grupos editoriales con más peso en México, Penguin Random House (PRH), da un paso atrás y decide no acudir a la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020.



Este corporativo de alcance mundial expresó que la decisión se debe exclusivamente a extremar medidas de seguridad y para no poner en riesgo a sus colaboradores, desde editores, escritores y clientes.



“Con base en los lineamientos corporativos, la filial mexicana del grupo editorial ha informado a las autoridades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) su decisión de no participar en la edición 2020 de la feria de manera presencial con un pabellón físico”



“La razón de esta decisión responde a que Penguin Random House a nivel mundial ha decidido durante este año 2020 no participar en este tipo de eventos por razones sanitarias y de protección de la salud de sus colaboradores, autores y socios comerciales, por la pandemia de la Covid-19”, se lee en un comunicado del grupo que tiene presencia global, que edita mil 700 títulos al año, tiene un catálogo de 8 mil 500 autores, distribuidos en cerca de 40 sellos editoriales, entre ellos Ediciones B, Salamandra Editores y DeBolsillo.



El grupo expresó que la política es no acudir a ninguna feria del libro, que no ha acudido a los principales escaparates literarios de Bolonia y Londres y que tampoco acudirá a la cita en la Feria del Libro de Fráncfort, que se realizará a finales de octubre.



“Esta decisión del grupo editorial aplica a todas las ferias de libro en México de manera física. Sin embargo, abstenerse de participar de manera presencial en ferias y eventos masivos por razones de salud no impide que la editorial de interés general más grande de México brinde su apoyo a ferias y eventos culturales en cuanto a presencia virtual con autores y editores, que se sumarán a las actividades en línea que las propias ferias organicen.