No jugará PN próxima temporada de Liga TDP

Piedras Negras, Coah.- El equipo de futbol de Piedras Negras que pretende regresar a la Liga TDP (Tercera División Profesional), adherida a la Federación Mexicana de Futbol, no participará en la próxima temporada 2020-2021 de dicho circuito, a falta de hacerlo oficial por parte de su directiva, debido a la rápida propagación del coronavirus en la región, a pesar de que podría contar con autorización para jugar por pertenecer a una liga deportiva profesional, según lo informó el directivo de esta escuadra, José Jesús Soria.



“En este momento debido a la situación de la pandemia estamos en ‘stand bye’, ya que en Piedras Negras, al igual que en todo el estado nos encontramos todavía en código rojo, lo cual nos preocupa un poco, principalmente por el peligro de llegar a tener una contaminación dentro del plantel, sabemos que nosotros podríamos presentar a las autoridades del sector salud un plan de trabajo profesional adecuado para evitar contagios del Covid-19, y nos lo autorizarían por ser equipo profesional”, declaró.



EVITAR RIESGOS

“Pero a pesar de que las ligas profesionales están autorizadas para jugar y entrenar, como quiera no queremos exponer a nuestros jugadores locales ni a ninguno de los que traigamos de fuera, y por eso estamos en espera, y aunque ya contamos con algunos jugadores confirmados, en este momento no hemos comenzado a entrenar en grupo, y la Federación Mexicana de Futbol habla de arrancar la temporada 2020-2021 de la Liga TDP a finales de septiembre o a principios de octubre”, afirmó.



“Pero también hay un poquito de incertidumbre, principalmente en el grupo 12, que es donde nos toca jugar a nosotros, que somos los equipos del noreste del país, que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya que toda esta región está en la misma situación de código rojo, y de hecho hay equipos que ya confirmaron que no van a participar en esta temporada debido a la pandemia, como los Linces de Nuevo León, Altamira, Tigres, Monterrey, Correcaminos”, anunció.



“El Real Acuña también declinó participar en esta ocasión, y de igual manera nosotros como equipo de Piedras Negras también estaríamos dejando de participar, y también por no tener entrenamientos, no hemos hecho una pretemporada adecuada que debimos comenzar desde junio, sabiendo que la mayoría de los jugadores que reclutamos son jóvenes que vienen del futbol amateur, que no traen una formación física, ni un trabajo, ni una conformación, ni un sistema de juego previo”, mencionó.



EMPEZAR PROCESO

“Les falta experiencia, una personalidad y un perfil en el terreno de juego, por lo que hay que trabajar mucho con ellos, y de hecho la sugerencia del director técnico, Argenis Soria, es mejor trabajar un proceso formativo con un grupo de jóvenes de Piedras Negras para que lleguen bien preparados de cara a la temporada 2021-2022, ya que tenemos muchos prospectos, hay mucho talento en la ciudad, pero hay que trabajarlos, hay que pulirlos para su debut en un nivel profesional”, aseguró.



NOMBRE PENDIENTE

“Si ahorita quisiéramos jugar sería hacerlo a marchas forzadas, de manera muy apresurada y con mucho riesgo de contagiarnos, y en lo que se refiere al nombre oficial del equipo, siguen siendo tres opciones tentativas, que son Centro de Formación Piedras Negras, Piedras Negras FC o Atlético Piedras Negras, son los tres nombres que vamos a presentar, ya luego nos darán el visto bueno al momento de registrarlo, y después presentaremos nuestra mascota y nuestro escudo”, puntualizó.