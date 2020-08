‘No la dejaron morir, la mataron’, acusa padre de Ana Lucía

Escuchar Nota

"Tenemos deudas aquí en México; tenemos deudas en Suiza… estaría feliz de la vida de vivir abajo de un puente sin ropa y sin nada, pero tenerla a ella. Todo lo demás no me importa, absolutamente nada”, expresó.

“La mataron, no la dejaron morir ¡la mataron!”.

#Nacional: Walter Rupprecht y la pequeña Ana Lucía, de 3 años de edad, viajan a Suiza por tratamiento; la familia ha tenido que deshacerse de muchas de sus pertenencias y ha adquirido grandes deudas a fin de salvar la vida de su hija. https://t.co/bACNsWj8UL — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) January 29, 2020

, padre de, la menor que, denunció que la Secretaría de Salud mató a su hija."Yo siempre le leía libros, escuchó mi voz, intentó abrir el ojo, pero el ojo lo tenía negro de tanta sangre. Y le dije: cierra los ojos mi amor, aquí estoy, siempre juntos”, relató en entrevista con Milenio Rupprecht reiteró que no tenía por qué haber viajado a Suiza con Ana Lucía, “todo iba muy bien aquí,y tú y yo no estaríamos platicando de esto”.Walter Rupprecht exigió la renuncia del secretario de Salud,, y arremetió contra las autoridades de salud.Ana Lucía fue diagnosticada en mayo de 2019 con. Su familia tuvo que comprar los medicamentos debido a queEn enero de este año, la menor, para que recibiera el tratamiento que necesitaba; sin embargo, la menor no respondió.Walter Rupprecht denuncia que, pues presuntamente el personal delno realizó varios procedimientos necesarios.Tras la muerte de su hija, Walter regresó a México con el apoyo económico de varias personas debido a que ya no tenía dinero.