No la tendrán fácil quienes auguran mi salida de Segob: Sánchez Cordero

Al subrayar que no se la pondrá fácil a quienes auguran que saldrá dependencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha solicitado que deje la Segob.En rueda de prensa hizo un balance de las acciones al frente de la política interna del país y sobre diversos temas coyunturales. Cuestionada respecto a si dejará la titularidad de la dependencia, observó que esas suposiciones vienen de sus adversarios "tanto internos como externos".Entre ellos el caso del exgobernador Mario Villanueva Madrid, de quien se busca que pudiera acceder a la prisión domiciliaria antes de que concluya el año. "No se pudo, fueron situaciones ajenas a mi persona".La responsable de la política interna del país comentó que también le hubiera gustado que los llamados presos políticos y a quienes les sembraron delitos de sedición o bloqueos a vías de comunicación "salieran también, pero eso lleva tiempo, los asuntos no se resuelven de un día para otro".La secretaria Sánchez Cordero destacó sin embargo que durante el año que está por concluir fueron liberadas 63 personas, "para mí son muchas. Ahora sí que no es lo mismo despachar como cantinero que como paisano".Interrogada sobre su actual estado de salud y sus posibles aspiraciones presidenciales, comentó que ni sus 72 años de edad, ni la operación a corazón abierto de que fue objeto se pueden negar. "Son dos hechos irrefutables, pero primero me siento con la suficiente energía de continuar.Sobre si tenía alguna aspiración presidencial la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró: “No, yo tengo 72 años. Llegaría a final del sexenio a tener prácticamente 77, para hacer una campaña 78 y llegar prácticamente de 78-79. O sea que hasta por mi edad descártame".