No le dieron guión a Tom Holland; no paraba de ‘spoilear’

A sólo 21 días del estreno de Avengers: Endgame es probable que Tom Holland sepa tan poco sobre qué pasará en la cinta como nosotros.El protagonista de Spider-Man: Homecoming no tiene ni idea de qué pasará en la cuarta entrega de Avengers pues fue el único del elenco en NO recibir el guion.La razón de esta curiosa decisión es que Holland es famoso por hacer spoilers de todas las películas en las que aparece. Así que Joe Russo, uno de los directores, optó por dejar al actor en completa ignorancia de la trama.“Sí, Tom Holland no puede tener el guión”.“Sólo recibe sus diálogos y hasta ahí. Ni siquiera sabe qué le van a contestar los otros actores”, explicó Russo al medio IndieWire.