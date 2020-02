No le llega el amor a Consuelo Duval y ella ‘se resigna’

Escuchar Nota

"Me siento como resignada, que debe ser una sensación muy terrible, pero sí estoy resignada a ya no (tener pareja)", confesó en el programa Netas Divinas.



"Tuve un date la semana pasada. ¡Ah, su pi... madre lo que sufrí!, o sea, ¿y de qué le voy a (hablar)?, ¿y que vamos a hacer?(...) Nada más de pensar eso, empecé de: cancélalo", recordó, pero finalmente sí tuvo la cita: "No terminamos de que nos fuimos a dormir juntos, pero me di la oportunidad, pero la pasé del nabo".



"Consuelo eres una cosa bella, 'chula', exitosa, talentosa, y habla luego como si tuviera 70 años, y eso es muy de las mujeres; y los hombres panzones y feos y dicen: 'yo a todas me las doy y con todas puedo'. Hay que cambiar eso", comentó Natalia Téllez.

Consuelo Duval es una exitosa actriz, conocida por su trabajo en, pero tal parece que eso no ha sido suficiente para tener buena fortuna con las relaciones amorosas, por lo que confesó que está resignada a no encontrar el amor en su vida.Durante el programa, la estrella contó que hace algunos días tuvo una cita que no salió muy bien, pues dijo que tan solo de pensar que estaría con alguien se puso nerviosa e, incluso, pensó en cancelarlo. ​​Sin embargo, ante las declaraciones negativas, sus compañeras del programa, Jacqueline Bracamontes, Daniela Magun, Natalia Téllez y Paola Rojas, le aseguraron que es una mujer inteligente y guapa que pronto va a encontrar a alguien con quien compartir su vida.