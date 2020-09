‘No le sale ni una rifa’, Brozo y Loret arremeten contra AMLO

Escuchar Nota

“Estuve con los héroes reales, no con los que están habilitándose para estar en los libros de texto alguna vez”, dice Brozo a Loret entre risas mientras cuenta su visión.

“Se supone que este es el presidente del pueblo y él habla por el pueblo, le pidió al pueblo que comprara boletos del avión presidencial, y el pueblo qué le dijo, lo que diga mi dedito”, dijo Loret al mismo tiempo que niega con el dedo.

“En vez de ir hacia adelante regresas a antes y peor, porque es el antes desenmascarado totalmente, porque por la superioridad moral él tiene el derecho de hacer y deshacer”, comenta Brozo.

“La más eficaz oposición que ha enfrentado López Obrador ha sido el movimiento de mujeres y es asombroso que no entienda”, comenta Loret al respecto.

“A mí se me dijo muy claro: cuestionar al presidente López Obrador, criticar al presidente López Obrador es traicionar a la patria”, expresó Brozo.



"México es más grande que un hombre, México es más grande que un partido político, México es mucho más grande que cualquier tragedia, viva México", concluyó Brozo la conversasión para después entonar junto con mariachis "México Lindo y querido".

Desde una cantina,para un nuevo video publicado en Latinus en el que arremetieron contra AMLO.En este encuentro entre ambos comunicadores,, pues aseguran estar secuestrados.Es así como, la consulta ciudadana sobre llevar a juicio a expresidentes, la pandemia por Covid-19, el movimiento de mujeres con la toma de la CNDH y los ataques hacia los medios de comunicación.Loret de. Señaló que a pesar de que una mayoría importante apoya al presidente López Obrador, esto no quiere decir que lo van apoyar en todas sus acciones.Ademásy otra parte comprados por grandes empresarios, “la antes mafia del poder”.Sobre la colecta de firmas para solicitar una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes, Loret señaló: “En un país de 130 millones de personas andan arañando para juntar un millón 800 mil que firmen para consulta, pues ¿no se supone que el pueblo está con él? (presidente López Obrador)", se pregunta.Ante la falta de éxito en la venta de “cachitos” y la colecta de firmas,, no junta las firmas, no junta los boletos, la economía se está cayendo, la pandemia, la inseguridad y encima de todo lo de las mujeres”.Respecto a la toma de la CNDH por grupos feministas y familiares de víctimas, Brozo critica el método del gobierno de creer que con la toma del edificio hay un complot, “si las mujeres tienen los ovarios para tomar el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque nadie las pela, es por que hay gato encerrado”.Ambos comunicadores tambiénen México, en las que indicaron que a pesar de rebasar el escenario catastrófico, el presidente asegura que “nos ha ido rebien en la pandemia”.Sobre la dirigencia de Morena hablaron sobre la lucha interna entre los nuemerosos candidatos registrados para la contienda. Además discutieron sobre si AMLO le conviene o no que el partido del expresidente Felipe Calderón, México Libre, obtenga el registro como partido político.Al respecto de los ataques a la prensa,no ataques.