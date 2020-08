No le teme Castillo a arriesgar; estrena filme el 21 de agosto

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Fernanda Castillo supo que debía ser parte de Cuidado con lo que Deseas cuando leyó el guion de la nueva película de terror y sintió la emoción de espectadora.



La intérprete, quien mayormente ha participado en filmes de comedia romántica, como Dulce Familia, No Manches Frida o Mi Pequeño Gran Hombre, confesó que la historia la atrapó desde la primera lectura, la cual la hizo olvidar que se trataba de un proyecto laboral.



“Me llegó el guion y me sorprendió. Usualmente, cuando llegan historias así, de suspenso, uno como actor sabe muy bien para donde va el final, y este me gustó porque tenía muchos giros y dejé de ser actriz leyendo para convertirme en público que se sorprendía y que era llevado por la historia.



“Tenía muchas ganas de cambiar, de hacer algo nuevo para el público que me sigue, aunque en un género como este (terror) uno nunca tiene el control de cómo van a quedar las cosas. Me gustó ponerme en ese barandal que me hizo salir de mi zona de confort”, comentó Castillo.



El filme, cuyo estreno está planeado para el próximo 21 de agosto en las salas disponibles, luego de la postergación de su lanzamiento programado en mayo, relata la historia de una niña de 8 años que recibe como regalo de cumpleaños un bufón llamado Hellequin, quien le permitirá ver el espectáculo de cómo se comportan los adultos cuando creen que nadie los ve. Una escalofriante y terrorífica red de suspenso, traición y crimen se irá tejiendo ante sus ojos.



“Este muñeco empieza a decirle a la niña lo que sucede, las verdades acerca de su familia, lo que hacen los adultos cuando nadie los ve. Algo que siempre me generó duda, porque la película también invita a tenerla, es sobre si el muñeco es un ser creado psicológicamente por la niña, a partir de las cosas que ya ha visto y que no puede digerirlas.



“Me parece muy interesante que la historia va a revelar todos los deseos más oscuros de los personajes que aparentan perfección o moralidad. El peligro está en los deseos más oscuros de los seres humanos, ahí está el verdadero monstruo”, dijo.







En esta película dirigida por Agustín “Oso” Tapia la actriz experimentó el contener las emociones de su personaje para no revelar antes de tiempo sus deseos.



“Lo único que cambió, de lo que he venido haciendo en el set, es eso, contener e ir descubriendo poco a poco al personaje. También tuve que confiar, porque usualmente haciendo comedia u otro género uno tiene el control de cómo van los personajes y aquí eso no se puede, lo maneja el director”, compartió.



Cuidado con lo que Deseas, que también cuenta con la participación de los actores Juan Ríos, Iván Arana y la pequeña Valery Sais, se filmó en distintas locaciones como Ciudad de México y Valle de Bravo.