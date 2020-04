No les importa lastimar a nuestro hijo: Burgos responde criticas por video con Karla Panini

Escuchar Nota

"¿A qué niño no le afecta que hablen así de sus padres y a qué niño no le haría bien que sus papas divorciados llevaran una buena relacion? ¿Porque tanto odio, porque tanto coraje de algo que no les consta? Son más crueles de lo que jamás imaginé", escribió junto a un video en el que recalca que han amenazado a su hijo Gabriel: "No le encuentro sentido, los niños qué culpa tienen. Dejen tanto odio, tanto rencor (...) recuerden que el amor es la respuesta".

"La gente no está dolida por lo que ocurre en estos momentos, hay gente rota desde que pisó este mundo, agrietadas por dentro. Hay que comprenderlas y dejarlas pasar. Alguien en algún momento, les dará amor y entenderán lo mal que estaban", mencionó.

La gente no está dolida por lo que ocurre en estos momentos, hay gente rota desde que pisó este mundo, agrietadas por dentro. Hay que comprenderlas y dejarlas pasar. Alguien en algún momento, les dará amor y entenderán lo mal que estaban... ud muy bien! — Adal Ramones (@AdalRamones) April 23, 2020

en redes,, hilos de Twitter, contestaciones de la ex comediante, una peculiar reunión y ahora una respuesta, publica Telediario Tras la publicación de un video en el que aparece Panini con ex pareja,, las críticas no han parado, pero en esta ocasión fue el productor y actor quienEn medio de la polémica,s. A través de Twitter, el actor escribió que el más afectado es su hijo.Ademas, recibió el apoyo de sus colegas, entre ellos, el comediante Adal Ramones.