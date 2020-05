‘No les importan las vidas de los negros e hispanos’, denuncia enfermera en NY

Escuchar Nota



Nueva York.- Nicole Sirotek, una enferma que trabaja en un hospital de Nueva York, denunció que durante esta crisis derivada por el Covid-19 ha habido mucho racismo a la hora de tratar a los pacientes.



"Las vidas de los negros no importan aquí. La negligencia grave y la mala gestión médica completa están causando la muerte de los pacientes”, señala a través de un video que subió.



La trabajadora añade que en el momento en que insistió en el tratamiento de sus pacientes negros e hispanos la retiraron rápidamente de sus casos.



"No les importa lo que les está pasando a estas personas. Y solo tengo que seguir viéndolos morir”



Cuenta que en una ocasión un anestesiólogo entubó de manera incorrecta a un paciente y cuando le dijeron al médico este se negó a creerlo y esperaron cinco horas hasta que una radiografía confirmó el error. El paciente murió al poco tiempo.



También señaló que a otro contagiado le dieron compresiones torácicas por error, por lo cual falleció. Y a otro le aplicaron insulina incorrecta y también perdió la vida.



Aunque en su video no menciona en cuál hospital se encuentra trabajando, un compañero de enfermería de Nevada que también se mudó a Nueva York durante esta época le dijo al New York Post que Sirotek estuvo en el Hospital Elmhurst, en Queens, antes de ser transferida a otra instalación de donde la sacaron cuando apareció el video.