No les pagan desde enero a 40 empleadas del ICM

Tras casi 4 meses laborando, al menos 40 empleadas del Instituto Coahuilense de la Mujer contratadas a través de honorarios para diversos proyectos federales, continúan sin recibir ningún pago por el trabajo hecho hasta el momento.Quienes prefieren no desistir ante la posibilidad obtener una plaza, sin embargo, no tienen una respuesta clara de la llegada de sus sueldos, denunciaron trabajadoras.Pese a que el Instituto recibió un monto mayor a los 14 millones de pesos el mes pasado para operar programas en defensa de los derechos de la mujer, las propias empleadas del Instituto no han recibido el pago por su labor.“Sabemos que son al menos 40 trabajadores del Instituto que se contratan bajo el régimen de honorarios, y son quienes deberán recontratar en el mes de mayo, con la entrada de un nuevo presupuesto para estos empleados”, comentó la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, quien ha perfilado en el Pleno a favor de las mujeres.Sin embargo, la legisladora desconoce que los pagos por sus servicios no se hayan efectuado y descartó que quienes laboran en dichas condiciones vayan a “quedar fuera” hasta que se renueven los contratos.