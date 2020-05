‘No les tengo miedo’: Incendian propiedad de ex pareja de Valentín Elizalde

Escuchar Nota

“Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, pero tampoco soy dejada. No les tengo miedo, vengan a dar la cara”, expresó Azusena durante la grabación.



Ciudad de México.- Luego de que hace unos días surgiera una nueva polémica en torno al asesinato de Valentín Elizalde en 2006,, pues la noche del 10 de mayo, una parte de su terreno fue incendiado aparentemente de forma intencional, a lo que la mujer respondió a los atacantes que "den la cara".Recientemente Marisol Castro, esposa del primo de Valentín, sugirió que Tano Elizalde estuvo involucrado en el atentado que cobró la vida del cantante, lo que provocó que Valentina, hija de Valentín y Azusena, pidierá justicia a la muerte de su padre a través de redes sociales.a lo que ella respondió que no tiene miedo de enfrentar a quien se meta con su familia.“Qué buen regalo dan del Día de las madres, venir a prender las tierras de uno. No sé por qué no vienen y dan la cara. Bola de ratas”, expresó.Aunque las llamas lograron ser apagadas y el fuego no pasó a mayores, los usuarios en redes sociales denunciaron que el supuesto atentado podría tratarse de una venganza en contra de Azusena por haber sido pareja de ValentínHasta el momento la mujer no ha aclarado si procederá legalmente para encontrar al responsable del incendio en su propiedad, y aunque ella no lanzó acusaciones sobre alguien específicamente, en redes sociales se especuló sobre la posible participación de Tano en el incendio.