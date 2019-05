No liberaran fondos para terminar el loop 480

Este viernes terminará el período legislativo y todo hace suponer que no se aprobaron fondos para que el condado de Maverick construya lo que será la terminación del Loop 480.Así lo ha anunciado el Comisionado del precinto 4 Roberto Ruiz, quien aseguró que en los 2 próximos años siguientes no hay nada contemplado para ese proyecto.Es posible, dijo, que el gobierno y los legisladores hayan tomado en cuenta otras obras urbanas de otras entidades.Sin embargo, 'para nosotros terminar el loop 480 es importante porque dará mayor fluidez al tráfico comercial y al transporte pesado'.Referente a si afecta al proyecto del tercer puente internacional, comentó que no lo cree así ya que seguirán insistiendo en que se liberen recursos para concluir esa vialidad en su intersección con la carretera 277 al norte y lo del puente es una obra que tardará años para concretarse.