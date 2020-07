No lo vio ningún hospital: ‘mi hermano murió de Covid en mis brazos’

Escuchar Nota

“Yo entiendo que los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales tienen miedo de contagiarse de coronavirus. Ellos también arriesgan la vida, pero debería existir un espacio donde al menos reciban a los pacientes para valorarlos”, dice.

“Mi hermano tenía al menos dos días con una tos muy fuerte, no tenía temperatura o algún otro síntoma como los que, dicen, acompañan a ese virus”, explica refiriéndose al Covid-19. Relata que cuando su hermano empezó con problemas para respirar decidió llevarlo al Hospital General, donde se le informó que no tenían espacio, que tal vez podrían recibirlo en el módulo que se instaló en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, atendido por personal de Médicos Sin Fronteras.



“En la UAT me dijeron que no había lugar. Me lo llevé al ISSSTE porque alguien me dijo que lo podía checar un doctor al menos, pero tampoco lo atendieron. Fuimos a hospitales privados y tampoco lo atendieron. Mi última opción era llevarlo al Hospital 270 del IMSS y cuál sería mi sorpresa que ni siquiera nos dejaron entrar”, contó.

“Las personas se están muriendo en la calle, los doctores no quieren salir a checarlos, en los hospitales no los reciben porque no hay camas., y así se están perdiendo otras vidas porque en Reynosa el sistema de Salud colapsó”, lamenta Julián, bañado en llanto.Recuerda que. Finalmente murió en su auto el 2 de julio.Las lágrimas no dejan de rodar por el rostro de Julián, por momentos se pierde en sus pensamientos, se truena los dedos, se toca el cabello.con más coraje.Julián asegura quefinalmenteÉl, el 25 de junio otro hombre falleció en su auto, en las puertas del hospital del IMSS de Reynosa.La imagen de un joven de pie, con los ojos cerrados y sus manos sobre el cuerpo de su familiar circuló en redes sociales y generó dudas sobre la capacidad hospitalaria en el municipio ante la pandemia.