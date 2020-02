No logra Wolves vencer al Leicester

Escuchar Nota

Londres, Inglaterra.- Al Wolverhampton se le escaparon tres puntos de oro en casa ante el Leicester City.



Pese a ser superior en casi todo el partido, y tener un hombre más desde el minuto 76, el equipo de Raúl Jiménez, quien fue titular, no paso del empate 0-0 en casa ante los Foxes.



Los Wolves pudieron acercarse a puestos de Champions League con los tres puntos, pero no lograron batir el marco de Kasper Schmeichel en 90 minutos de juego.



El delantero mexicano tuvo varias oportunidades al frente, pero no anduvo fino a la hora de rematar. De hecho, tuvo un cabezazo solo en la agonía del juego, pero apenas se fue desviado.



Con este resultado, el Wolverhampton se quedó con 36 unidades tras 26 jornadas en el puesto siete; podría caer varios peldaños al final de la jornada.



El Leicester llegó a 50 puntos y es tercero de la clasificación.